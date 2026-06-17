Як пенсіонеру перевірити факт проходження фізичної ідентифікації для отримання пенсії

Пенсійний фонд України пояснив, як пенсіонерам перевірити факт проходження фізичної ідентифікації через веб-портал електронних послуг.

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Пенсійний фонд України роз’яснив, як можна перевірити факт проходження фізичної ідентифікації пенсіонером.

У відомстві зазначають, що для користувачів зі статусом «пенсіонер» на вебпорталі електронних послуг ПФУ доступний спеціальний сервіс «Моя ідентифікація».

У цьому розділі відображається інформація про дату останньої ідентифікації та спосіб її проведення. Таким чином, пенсіонер може самостійно перевірити, чи була проведена процедура у 2026 році.

Якщо ідентифікація не здійснювалася, поля «Дата» та «Джерело» у сервісі залишаються порожніми.

Зауважимо, що відповідно до статті 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

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