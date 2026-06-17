Верховный Суд отказал в компенсации после 7 лет уголовного преследования: что помешало получить 6 млн грн

Несмотря на более чем 7 лет под следствием и судом, истец не доказал наличие оснований для компенсации морального вреда со стороны государства.

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Право на возмещение морального вреда в соответствии с Законом Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» возникает только в случае полной реабилитации лица. Освобождение от уголовной ответственности в связи с декриминализацией деяния или истечением сроков давности относится к нереабилитирующим основаниям и не создает права на компенсацию. К такому выводу пришел Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием взыскать с государства 6,12 млн грн морального вреда. Он указывал, что более семи лет находился под следствием и судом в рамках трех уголовных дел, подвергался ограничениям в связи с применением меры пресечения, был вынужден участвовать в многочисленных процессуальных действиях и длительное время доказывать необоснованность обвинений. По его мнению, это причинило ему значительные моральные страдания и негативно повлияло на его репутацию.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и присудил почти 746 тыс. грн компенсации морального вреда. Суд исходил из того, что длительное уголовное преследование и ограничения, связанные с мерой пресечения, существенно изменили привычный образ жизни истца и причинили ему психологические страдания.

Однако Полтавский апелляционный суд отменил это решение и отказал в иске.

Что установили суды

Во время рассмотрения дела было установлено, что уголовные производства, на которые ссылался истец, не завершились его полной реабилитацией.

Так, в одном производстве лицо было освобождено от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. В другом производстве суд освободил его от уголовной ответственности в связи со вступлением в силу закона, который отменил уголовную ответственность за соответствующее деяние. Еще в одном уголовном производстве окончательное судебное решение на момент рассмотрения гражданского дела вообще не было принято.

Именно эти обстоятельства стали определяющими для оценки наличия права на компенсацию.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд согласился с выводами апелляционного суда.

Верховный Суд напомнил, что статья 2 Закона о возмещении вреда содержит исчерпывающий перечень случаев, когда лицо может претендовать на компенсацию от государства. В частности, такое право возникает после оправдательного приговора либо закрытия уголовного производства по реабилитирующим основаниям, когда фактически подтверждается невиновность лица.

Суд подчеркнул, что право на возмещение вреда по этому Закону связано именно с полной реабилитацией лица.

Реабилитирующие основания означают, что лицо признается непричастным к совершению уголовного правонарушения, а его права, честь, достоинство и репутация подлежат восстановлению. В свою очередь нереабилитирующие основания не свидетельствуют о невиновности лица, а лишь исключают возможность дальнейшего уголовного преследования по другим причинам, определенным законом.

Декриминализация и сроки давности не дают права на компенсацию

Верховный Суд отдельно обратил внимание, что освобождение от уголовной ответственности вследствие декриминализации деяния либо в связи с истечением сроков давности является нереабилитирующим основанием.

Такие решения не устанавливают невиновность лица и не могут быть основанием для возмещения морального вреда в соответствии со статьей 1176 ГК Украины и специальным Законом о возмещении вреда. Суд подчеркнул, что данная правовая позиция является устойчивой и неоднократно подтверждалась в практике Верховного Суда.

КГС ВС также отметил, что вопросы законности процессуальных решений и действий органов досудебного расследования должны решаться в порядке уголовного судопроизводства. В данном деле истец не получил процессуальной реабилитации, которая является необходимым условием для применения специального механизма компенсации.

Вывод суда

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы истца и его адвоката, а постановление Полтавского апелляционного суда — без изменений.

В деле № 531/438/24 КГС ВС подтвердил, что право на возмещение вреда, причиненного действиями органов досудебного расследования, прокуратуры или суда, возникает только при наличии оснований, свидетельствующих о полной реабилитации лица. Освобождение от уголовной ответственности в связи с декриминализацией деяния или истечением сроков давности к таким основаниям не относится.

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