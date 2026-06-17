У Києві поліція шукає місцевого жителя, який переслідує жінок

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом заяв про переслідування жінок у столиці та встановлює всіх потерпілих.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом заяв про переслідування жінок одним із місцевих жителів.

Як повідомили в Національній поліції, досудове розслідування проводить відділ дізнання Солом’янського управління поліції. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.

Наразі поліцейські встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій чоловіка.

Слідчі дії тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.