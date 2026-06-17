У Києві поліція шукає місцевого жителя, який переслідує жінок
17:24, 17 червня 2026
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом заяв про переслідування жінок у столиці та встановлює всіх потерпілих.
У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом заяв про переслідування жінок одним із місцевих жителів.
Як повідомили в Національній поліції, досудове розслідування проводить відділ дізнання Солом’янського управління поліції. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.
Наразі поліцейські встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій чоловіка.
Слідчі дії тривають.
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