Налоговый комитет ВРУ не увидел реальных результатов БЭБ в детенизации экономики

Как отметили в Комитете, Бюро экономической безопасности показало цифры, но не показало эффект.

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел отчет Бюро экономической безопасности Украины за 2025 год и заслушал информацию руководства БЭБ, Государственной налоговой службы и Гостаможслужбы о состоянии детенизации экономики.

Заседание состоялось 3 июня 2026 года в формате видеоконференции. Во время него были представлены результаты деятельности БЭБ за прошлый год.

Оценка аналитической работы БЭБ

Согласно отчету, в 2025 году аналитики БЭБ подготовили 1 529 аналитических продуктов на общую сумму 141,5 млрд грн, из которых 1 092 относятся к налоговой сфере.

Вместе с тем в Комитете обратили внимание, что в отчете отсутствуют ключевые показатели эффективности — в частности, сколько уголовных производств было открыто по результатам этих аналитических материалов, а также результаты их дальнейшего досудебного расследования. В связи с этим в Комитете отметили, что это делает невозможной полноценную оценку практической результативности работы аналитических подразделений.

Отдельно подчеркивается, что часть рекомендаций БЭБ вызывает вопросы относительно их целесообразности и практической необходимости. В частности, среди примеров приведена рекомендация органам ГНС относительно аннулирования свидетельств плательщиков налога на добавленную стоимость. При этом в Комитете отмечают, что свидетельство плательщика НДС как отдельный документ не используется в законодательстве уже длительное время, а вопросы регистрации и аннулирования статуса плательщика НДС относятся к прямым полномочиям органов ГНС.

В итоге Комитет констатировал, что из отчета не прослеживается четкая связь между аналитической деятельностью БЭБ и реальными результатами детенизации экономики и снижения экономических правонарушений.

«В целом из Отчета не представляется возможным установить, каким образом результаты деятельности аналитических подразделений БЭБ, в частности подготовленные аналитические исследования и продукты, повлияли на процессы детенизации экономики, снижение уровня экономических правонарушений и укрепление экономической безопасности государства. Отсутствие соответствующих показателей результативности и оценки влияния не позволяет надлежащим образом оценить эффективность этого направления деятельности БЭБ», — отметили в комитете.

Эффективность расследований

В 2025 году БЭБ расследовало 6 896 уголовных производств. Подозрение было сообщено в 890 производствах, или 12,9% от общего количества расследуемых уголовных производств. В суд было передано 904 уголовных производства, или 13,1% от общего количества расследуемых уголовных производств.

В период январь–апрель 2026 года детективы БЭБ осуществляли расследование 3 938 уголовных производств: подозрение сообщено в 320 производствах (8,1%), в суд передано 314 (8%).

То есть, отмечают в Комитете, процент уголовных производств, в которых вручено подозрение, и процент уголовных производств, переданных в суд, является слишком низким по отношению к общему количеству расследуемых производств.

Отметим, что в Бюро экономической безопасности Украины менее чем за год службу покинули более 64% руководителей, которые подлежали оцениванию в рамках первого этапа аттестации.

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