Право на самооборону і жорсткіший контроль: у МВС працюють над законом про цивільну зброю

Серед пріоритетних тем — право громадян на самозахист, умови володіння зброєю та посилення контролю за її обігом.

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Питання законодавчого врегулювання обігу цивільної зброї в Україні виходить на новий етап обговорення. Представники парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, керівництво МВС та правоохоронних органів, а також представники громадянського суспільства обговорили майбутні правила отримання дозволів на зброю, право на самозахист, відповідальність власників та механізми державного контролю. Сторони окреслили ключові питання, які потребують подальшого опрацювання для підготовки законодавчих змін.

Які питання щодо цивільної зброї обговорювали у МВС

Одним із головних блоків обговорення стали адміністративні питання отримання дозволу на зброю.

Учасники наради розглянули загальні умови доступу до володіння зброєю, процедуру отримання дозволу, перелік необхідних документів, проходження медичних перевірок, навчання, складання іспитів та відеофіксацію відповідних процедур.

Також обговорювалися контроль і нагляд за дотриманням вимог дозвільної системи та діяльність суб’єктів ринку зброї.

У робочій нараді взяли участь народні депутати України, керівництво Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України, представники Офісу Президента України, військових та ветеранських спільнот, громадських правозахисних організацій і медійної спільноти.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що до обговорення також долучилися представники СБУ, ДБР, адвокатського середовища та громадськості.

Право на самозахист і відповідальність власників зброї

Окремий блок був присвячений питанням самозахисту та відповідальності.

Зокрема, учасники обговорили межі застосування зброї для самозахисту власника та третіх осіб, а також можливий перегляд окремих повноважень поліції.

Третій блок стосувався підстав та порядку обігу цивільної зброї.

За результатами наради визначено основні дискусійні напрями, які потребують подальшого опрацювання та обговорення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про проведення експертних консультацій щодо законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні.

За його словами, під час обговорень учасники зосередилися на питаннях права громадян на самозахист, класифікації дозволених видів зброї, підставах її застосування цивільними особами, а також механізмах вилучення зброї у разі загрозливої поведінки власника або фактів домашнього насильства.

Клименко зазначав, що вогнепальна зброя в Україні вже легалізована, однак правила її обігу потребують оновлення та чіткого врегулювання на рівні закону. Робота над відповідними змінами ведеться за дорученням Президента України.

Також міністр повідомив про створення робочої групи з нормативно-правового врегулювання питань обігу цивільної зброї.

«Саме в межах цього майданчика погоджені позиції ставатимуть пропозиціями, які будуть направлені до профільного Комітету Верховної Ради», – зазначив він.

За словами міністра, серед пріоритетних напрямів роботи групи — визначення чіткої процедури отримання дозволу на зброю та врегулювання питань відповідальності і самозахисту.

У МВС також зазначали, що для реалізації майбутніх змін необхідно розбудувати відповідну інфраструктуру — від стрілецьких тирів до систем безпечного зберігання зброї, а також внести зміни до кримінального законодавства щодо визначення меж необхідної самооборони.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей після теракту в Києві 18 квітня.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що відсутність комплексного законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, коли використання громадянами засобів самозахисту може породжувати додаткові правові ризики для їхніх власників.

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