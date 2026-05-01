У МВС обговорили правила обігу цивільної зброї та право на самооборону: готують новий закон із посиленням контролю

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації щодо законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

У заході взяли участь народні депутати, керівництво МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента, а також представники громадського, військового, ветеранського, адвокатського та медійного середовищ.

За словами міністра, вогнепальна зброя в Україні вже легалізована, однак правила її обігу потребують оновлення та чіткого врегулювання на рівні закону. Робота над відповідними змінами ведеться за дорученням Президента.

Під час обговорення учасники зосередилися на ключових питаннях: праві громадян на самозахист, класифікації дозволених видів зброї, підставах її застосування цивільними, а також механізмах вилучення у разі загрозливої поведінки чи фактів домашнього насильства.

Окрему увагу приділили питанню підготовки власників зброї. Йдеться про необхідність теоретичного та практичного навчання, складання іспитів і створення відповідної інфраструктури, зокрема із залученням бізнесу.

«Зброя – це не лише право. Першочергова це – відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду). Це – запобіжники, які повинні спрацювати на кожному етапі», – наголосив Міністр.

Міністр зазначив, що питання врегулювання обігу цивільної зброї є складним і дискусійним, однак усі учасники консультацій погодилися з необхідністю ухвалення відповідного закону. За його словами, це важливо як для громадян, так і для правоохоронної системи, а також є частиною євроінтеграційних зобов’язань України.

Раніше Ігор Клименко зазначав, що закон про обіг цивільної зброї винесуть на публічне обговорення: МВС хоче узгодити єдиний підхід.

Також Міністр зазначав, що для реалізації такої ініціативи необхідно розбудувати відповідну інфраструктуру — від стрілецьких тирів до систем зберігання зброї, а також внести зміни до кримінального законодавства, зокрема в частині визначення меж самооборони.

Раніше Президент Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей. Це сталося після теракту в Києві 18 квітня.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.