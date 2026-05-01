В МВД обсудили правила оборота гражданского оружия и право на самооборону: готовят новый закон с ужесточением контроля

По словам Игоря Клименко, огнестрельное оружие в Украине уже легализовано, однако правила его обращения нуждаются в обновлении и четком урегулировании на уровне закона.

В Министерстве внутренних дел провели экспертные консультации по законодательному регулированию оборота гражданского огнестрельного оружия в Украине. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В мероприятии приняли участие народные депутаты, руководство МВД, Национальной полиции, СБУ, ГБР, представители Офиса Президента, а также представители общественного, военного, ветеранского, адвокатского и медийного сообществ.

По словам министра, огнестрельное оружие в Украине уже легализовано, однако правила его оборота требуют обновления и четкого урегулирования на уровне закона. Работа над соответствующими изменениями ведется по поручению Президента.

В ходе обсуждения участники сосредоточились на ключевых вопросах: праве граждан на самооборону, классификации разрешенных видов оружия, основаниях его применения гражданскими, а также механизмах изъятия в случае угрожающего поведения или фактов домашнего насилия.

Отдельное внимание уделили вопросу подготовки владельцев оружия. Речь идет о необходимости теоретического и практического обучения, сдачи экзаменов и создания соответствующей инфраструктуры, в частности с привлечением бизнеса.

«Оружие – это не только право. В первую очередь это – ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальным прошлым (даже если дело не дошло до суда). Это – предохранители, которые должны сработать на каждом этапе», – подчеркнул Министр.

Министр отметил, что вопрос регулирования оборота гражданского оружия является сложным и дискуссионным, однако все участники консультаций согласились с необходимостью принятия соответствующего закона. По его словам, это важно как для граждан, так и для правоохранительной системы, а также является частью евроинтеграционных обязательств Украины.

Ранее Игорь Клименко отмечал, что закон об обороте гражданского оружия вынесут на публичное обсуждение: МВД хочет согласовать единый подход.

Также Министр отмечал, что для реализации такой инициативы необходимо развивать соответствующую инфраструктуру — от стрелковых тиров до систем хранения оружия, а также внести изменения в уголовное законодательство, в частности в части определения пределов самообороны.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал пересмотреть правила применения оружия для защиты людей. Это произошло после теракта в Киеве 18 апреля.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, при которой любое средство защиты ставит владельца под подозрение.

