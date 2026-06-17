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На Тернопільщині споживач поскаржився на ресторан через куріння кальянів: заклад оштрафували на 48 000 грн

18:18, 17 червня 2026
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На Тернопільщині оштрафували ресторан, де курили кальяни та електронні сигарети.
На Тернопільщині споживач поскаржився на ресторан через куріння кальянів: заклад оштрафували на 48 000 грн
Фото: dpss-te.gov.ua
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В Тернопільській області один з громадян поскаржився до Держпродспоживслужби через те, що в приміщенні закладу ресторанного господарства курять кальяни, електронні сигарети, тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН), а також здійснюється реклама та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів шляхом розміщення брендованої продукції тютюнової компанії.

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Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області під час проведення позапланової перевірки встановили факти куріння тютюнових виробів та кальянів у приміщенні закладу.

«Крім того, у приміщенні було розміщено інформаційну конструкцію з використанням торговельної марки, під якою випускаються пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, у якій було розміщено макет такого пристрою.

За результатами розгляду матеріалів справи Головним управлінням винесено постанови про накладення штрафів на загальну суму 48 000 грн», - йдеться у заяві.

У відомстві нагадали, що забороняються куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства.

Відповідно до статті 1 Закону України № 2899-IV приміщенням є будь-який простір, що має дах та обмежений двома або більше стінами чи перегородками, незалежно від матеріалу, з якого створено дах, стіни або перегородки, а також незалежно від того, чи є така конструкція постійною або тимчасовою.

Крім того, відповідно до абзаців першого та сьомого частини першої статті 16-1 Закону України №2899-IV забороняються реклама та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, знаків для товарів і послуг та інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі пристрої, у тому числі шляхом розміщення поза межами місць реалізації будь-якої інформації про виробника пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та/або про такі пристрої.

Відповідальність за порушення законодавства

  • розміщення попільничок чи кальянів, а також куріння, вживання або використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння чи кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства — штраф у розмірі 3 000 гривень. За повторне протягом року вчинення такого порушення — 15 000 гривень;
  • реклама та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, знаків для товарів і послуг та інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі пристрої, — штраф у розмірі 30 000 гривень, а в разі повторного протягом року вчинення таких порушень — 50 000 гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або за кожен окремий захід зі стимулювання продажу.

Окремо відомство звертає увагу суб’єктів господарювання на те, що законодавством заборонено будь-які форми реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, а також торговельних марок, під якими вони випускаються. Розміщення в закладах ресторанного господарства брендованих конструкцій, логотипів, макетів пристроїв, рекламних стендів чи інших елементів, що привертають увагу до такої продукції, може бути кваліфіковано як порушення вимог статті 16-1 Закону України № 2899-IV та тягнути за собою застосування фінансових санкцій.

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штраф

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