Житловий сертифікат і житловий ваучер: у чому різниця та що спільного — пояснення

У межах програми єВідновлення діють різні механізми житлової підтримки для українців, які втратили житло через війну або є внутрішньо переміщеними особами.

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Міністерство розвитку громад та територій України роз’яснило різницю між житловим сертифікатом і житловим ваучером, які функціонують у межах державної програми єВідновлення, що вже понад три роки допомагає громадянам, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок російської агресії.

Сьогодні програма передбачає кілька механізмів підтримки для придбання житла: житловий сертифікат, грошову компенсацію для відбудови житла на власній земельній ділянці та житловий ваучер.

Для кого передбачені механізми

Житловий сертифікат і грошова компенсація призначені для власників житла, знищеного внаслідок бойових дій. Житловий ваучер запроваджений для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. На першому етапі ним можуть скористатися ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Що спільного між сертифікатом і ваучером

Обидва механізми працюють на основі Реєстру пошкодженого та знищеного майна та передбачають подання заяви за заявницьким принципом.

Розгляд документів здійснюють місцеві комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях. Після перевірки даних і документів рішення затверджується уповноваженим органом.

Строк розгляду заяв в обох випадках становить до 30 календарних днів.

Для купівлі одного житла можна об’єднувати кілька сертифікатів або ваучерів, якщо кошти за ними одночасно заброньовані. При плануванні угод важливо враховувати графік надходження фінансування.

На придбане житло встановлюється заборона відчуження строком на п’ять років. Така ж норма діє для житла, збудованого за кошти компенсації.

Обидва механізми передбачають перевірку заявника та обов’язкове подання довідки про відсутність судимості.

Хто може отримати допомогу

Компенсацію у вигляді житлового сертифіката або коштів на відбудову можуть отримати громадяни України — власники знищеного житла. Обов’язковою умовою є наявність даних про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та підтвердження факту знищення.

У разі спільної власності компенсація розподіляється між співвласниками пропорційно часткам.

Житловий ваучер призначений для ВПО з ТОТ, які належать до визначених категорій і не мають житла у власності на підконтрольній території України. Наявність житла на тимчасово окупованих територіях не впливає на право отримання ваучера.

Різна правова основа

Житловий сертифікат і житловий ваучер регулюються різними нормативними актами.

Компенсація за знищене житло визначається Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна…» та постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року №600.

Житловий ваучер запроваджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2025 року №1176.

Як подати заяву

Обидва механізми працюють за заявницьким принципом, але способи подання різні.

Для компенсації за знищене житло заяву можна подати через застосунок або портал «Дія», а також через ЦНАП або нотаріуса.

Для житлового ваучера на першому етапі заяви приймаються лише через мобільний застосунок «Дія». З кінця липня планується розширення — через портал «Дія», ЦНАПи та нотаріусів.

Розмір допомоги

За житловим сертифікатом і компенсацією на відбудову сума визначається індивідуально та залежить від площі житла, місця розташування, року будівництва, кількості кімнат та інших характеристик.

Житловий ваучер має фіксований розмір — 2 млн грн.

На що можна використати кошти

За компенсацією за знищене житло передбачено два варіанти:

житловий сертифікат для купівлі нового житла;

грошова компенсація для будівництва на власній земельній ділянці.

Житловий ваучер використовується виключно для придбання житла.

Бронювання коштів

Для житлового сертифіката строк бронювання коштів становить 30 календарних днів.

Для житлового ваучера — 60 календарних днів.

Якщо кошти не використані у визначений термін, вони повертаються до програми для фінансування інших заявників.

Право власності та його особливості

У разі компенсації за знищене житло право власності на зруйнований об’єкт припиняється, а держава отримує право вимоги до держави-агресора на суму компенсації.

У випадку житлового ваучера припинення права власності на житло на ТОТ не вимагається. Після придбання житла також передається право вимоги до держави-агресора.

Спадкування права

Право на компенсацію за знищене житло може передаватися у спадщину.

Для житлового ваучера така можливість не передбачена.

Різні інструменти однієї програми

Обидва механізми є частиною єВідновлення, але спрямовані на різні категорії громадян: сертифікат і компенсація — для власників знищеного житла, ваучер — для ВПО з тимчасово окупованих територій.

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