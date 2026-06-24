Комиссия по отбору на административные должности в САП готовится к началу работы — ОГП

В конкурсной комиссии уже состоялась первая ознакомительная встреча, в ходе которой обсудили организационные вопросы и подготовку к запуску конкурсного процесса в САП.

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Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре готовится приступить к работе. Об этом сообщила руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса Генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии Цензор.НЕТ.

Так, 19 июня состоялась первая ознакомительная встреча членов комиссии в формате видеоконференции.

Чиновница отметила, что этот этап является подготовительным и должен позволить перейти от организационной стадии к практическому запуску конкурсного процесса.

В ходе встречи члены комиссии обсудили первоочередные организационные вопросы, в частности подготовку регламента работы, создание секретариата и организацию самого конкурса.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что со своей стороны обеспечивают необходимые организационные условия для работы комиссии в рамках полномочий, определенных Законом Украины «О прокуратуре».

Следующая подготовительная встреча членов комиссии запланирована на 30 июня.

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