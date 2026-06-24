Комісія з добору на адмінпосади в САП готується до старту роботи — ОГП

У конкурсній комісії вже відбулася перша ознайомча зустріч, під час якої обговорили організаційні питання та підготовку до запуску конкурсного процесу в САП.

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Конкурсна комісія з проведення відбору на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі готується розпочати роботу. Про це повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі Цензор.НЕТ.

Так, 19 червня відбулася перша ознайомча зустріч членів комісії у форматі відеоконференції.

Посадовиця зазначила, що цей етап є підготовчим і має дозволити перейти від організаційної стадії до практичного запуску конкурсного процесу.

Під час зустрічі члени комісії обговорили першочергові організаційні питання, зокрема підготовку регламенту роботи, створення секретаріату та організацію самого конкурсу.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що зі свого боку забезпечують необхідні організаційні умови для роботи комісії в межах повноважень, визначених Законом України «Про прокуратуру».

Наступна підготовча зустріч членів комісії запланована на 30 червня.

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