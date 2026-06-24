В Одесі уламок шахеда вбив 26-річну жінку на пляжі: що робити, якщо атака застала на вулиці

Під час російської атаки на Одесу уламок безпілотника вбив 26-річну жінку на пляжі, а ще один чоловік дістав поранення.

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В Одесі під час атаки дронів загинула 26-річна жінка на пляжі. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, загибла перебувала на узбережжі під час атаки. Також поранення отримав 39-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

За даними місцевих ЗМІ, трагедія сталася на пляжі «Відрада». Попередньо, жінка зазнала смертельного поранення внаслідок падіння уламків збитого безпілотника. Бригада швидкої допомоги доставила її до медиків у непритомному стані, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Кіпер закликав жителів та гостей Одеси не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів під час загрози повітряних атак.

Як уберегтися, якщо на вулиці застала атака дронів або робота ППО

Під час повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до найближчого укриття, підземного переходу, станції метро, паркінгу або капітальної будівлі. Перебування на відкритій місцевості, зокрема на пляжах, у парках чи біля водойм, значно підвищує ризик ураження уламками.

Якщо укриття поруч немає, слід знайти заглиблення в землі, канаву, траншею або будь-яке місце нижче рівня поверхні та лягти, прикривши голову руками.

Під час роботи ППО не можна спостерігати за збиттям цілей, знімати відео чи залишатися на відкритій території. Уламки безпілотників або ракет можуть падати на значній відстані від місця ураження цілі.

Також необхідно триматися подалі від вікон, рекламних конструкцій, легких навісів та інших об'єктів, які можуть бути пошкоджені вибуховою хвилею або падінням уламків.

У разі виявлення уламків дронів чи ракет не можна наближатися до них або торкатися їх. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку рятувальників або поліцію.

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