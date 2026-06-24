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В Одессе обломок шахеда убил 26-летнюю женщину на пляже: что делать, если атака застала на улице

07:00, 24 июня 2026
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Во время российской атаки на Одессу обломок беспилотника убил 26-летнюю женщину на пляже, а еще один мужчина получил ранения.
В Одессе обломок шахеда убил 26-летнюю женщину на пляже: что делать, если атака застала на улице
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