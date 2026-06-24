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ВСП не рассматрел жалобу судьи Кривенко которго наказали за нецензурную лексику в YouTube

09:00, 24 июня 2026
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Рассмотрение жалобы судьи из Виннецкой областии, известного провокационными роликами в YouTube, отложили.
ВСП не рассматрел жалобу судьи Кривенко которго наказали за нецензурную лексику в YouTube
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Высший совет правосудия отложил рассмотрение дисциплинарной жалобы на судью Липовецкого районного суда Винницкой области Дмитрия Кривенко на решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП от 20 октября 2025 года.

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Суть дисциплинарного дела 

Судья Дмитрий Кривенко ведет свой YouTube-канал под названием «Дмитрий Липовецкий». Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия установила, что стиль вещания судьи и содержание его видеозаписей и публикаций в социальных сетях подрывают авторитет правосудия и доверие к судебной ветви власти.

В частности, в публикациях и видео судья Кривенко допускал:

  • нецензурную лексику и оскорбительные высказывания относительно антикоррупционных органов, медиа, общественных активистов, законодательной и исполнительной власти;
  • гомофобные высказывания, вульгарные сравнения и унизительные характеристики;
  • дискредитацию деятельности Общественного совета доброчестности, Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия, военных, волонтеров и журналистов. 

Видеозаписи и сообщения стали доступны для неограниченного круга лиц. При этом судья неоднократно подчеркивал в роликах свой статус судьи, что привело к распространению его высказываний и ассоциации со всем институтом правосудия.

Первая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что в действиях судьи Дмитрия Кривенко есть дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (поведение, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия).

По результатам рассмотрения палата применила к судье дисциплинарное взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

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