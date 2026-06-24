ВСП не рассматрел жалобу судьи Кривенко которго наказали за нецензурную лексику в YouTube

Рассмотрение жалобы судьи из Виннецкой областии, известного провокационными роликами в YouTube, отложили.

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Высший совет правосудия отложил рассмотрение дисциплинарной жалобы на судью Липовецкого районного суда Винницкой области Дмитрия Кривенко на решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП от 20 октября 2025 года.

Суть дисциплинарного дела

Судья Дмитрий Кривенко ведет свой YouTube-канал под названием «Дмитрий Липовецкий». Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия установила, что стиль вещания судьи и содержание его видеозаписей и публикаций в социальных сетях подрывают авторитет правосудия и доверие к судебной ветви власти.

В частности, в публикациях и видео судья Кривенко допускал:

нецензурную лексику и оскорбительные высказывания относительно антикоррупционных органов, медиа, общественных активистов, законодательной и исполнительной власти;

гомофобные высказывания, вульгарные сравнения и унизительные характеристики;

д искредитацию деятельности Общественного совета добро честност и, Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия, военных, волонтеров и журналистов.

Видеозаписи и сообщения стали доступны для неограниченного круга лиц. При этом судья неоднократно подчеркивал в роликах свой статус судьи, что привело к распространению его высказываний и ассоциации со всем институтом правосудия.

Первая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что в действиях судьи Дмитрия Кривенко есть дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (поведение, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия).

По результатам рассмотрения палата применила к судье дисциплинарное взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

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