Как гражданскому лицу подписать мотивационный контракт в ВСУ: этапы поступления и необходимые документы
В июне стартовал двухлетний экспериментальный проект, обещающий совершенно новые условия военной службы: от штурмовых контрактов на 10 месяцев до выплат в размере почти полумиллиона гривен. Итак, как гражданскому лицу подписать мотивационный контракт — как пояснили в Минобороны, процесс подписания мотивационного контракта для гражданских лиц, решивших присоединиться к Вооруженным Силам Украины, включает выбор должности, собеседование, отбор, оформление документов, ВЛК и прохождение подготовки перед началом службы.
Выбор вакансии в ВСУ
Первым шагом является поиск и выбор должности, соответствующей навыкам и опыту кандидата. Сделать это можно через Единый портал вакансий в ВСУ, приложение «Резерв+», обращение в Центр рекрутинга украинской армии или непосредственно в воинскую часть, а также через платформы поиска работы.
После подачи заявки с кандидатом связывается рекрутер или представитель подразделения.
Собеседование с военной частью
Следующим этапом является собеседование с рекрутером или представителем части. В ходе него обсуждаются должностные обязанности, место службы, условия прохождения службы, ротации, возможности обучения и ожидания от кандидата.
Также проводится профессионально-психологический отбор. Количество и тематика вопросов не ограничиваются — чем больше уточнений, тем точнее определяются условия службы.
Рекомендательное письмо и направление на ВЛК
Если кандидат подходит на должность, воинская часть выдает письмо-согласие или рекомендательное письмо. Оно подтверждает готовность принять человека на конкретную должность.
С этим документом кандидат обращается в Центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП для оформления личного дела и направления на военно-медицинскую комиссию (ВМК). В некоторых случаях могут проводиться дополнительные проверки.
Документы для оформления
Перед обращением в рекрутинговый центр или ТЦК и СП необходимо подготовить:
- копию паспорта или ID-карты и РНОКПП;
- справку об отсутствии судимости или её погашении;
- автобиографию (печатную и рукописную);
- копии документов об образовании;
- справку о составе семьи и месте регистрации или проживания;
- справку о трудовой деятельности или выписку из ЕГР;
- характеристику с места работы или учебы (при наличии);
- военный билет или призывную книжку (если лицо состоит на учете);
- две фотографии размером 9×12 см.
Подписание контракта и подготовка
После прохождения ВЛК и необходимых проверок согласовываются окончательные условия службы: должность, воинская часть и дата прибытия.
Далее заключается контракт. При необходимости кандидат направляется на базовую общевойсковую подготовку (51 день), профессиональную подготовку по специальности (от 14 дней) и курс адаптации в воинской части (14 суток).
По окончании обучения военнослужащий прибывает в подразделение и приступает к службе на назначенной должности.
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