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Как гражданскому лицу подписать мотивационный контракт в ВСУ: этапы поступления и необходимые документы

19:29, 23 июня 2026
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Процесс включает поиск вакансии, собеседование, ВЛК, оформление документов и обязательную подготовку перед службой.
Как гражданскому лицу подписать мотивационный контракт в ВСУ: этапы поступления и необходимые документы
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В июне стартовал двухлетний экспериментальный проект, обещающий совершенно новые условия военной службы: от штурмовых контрактов на 10 месяцев до выплат в размере почти полумиллиона гривен. Итак, как гражданскому лицу подписать мотивационный контракт — как пояснили в Минобороны, процесс подписания мотивационного контракта для гражданских лиц, решивших присоединиться к Вооруженным Силам Украины, включает выбор должности, собеседование, отбор, оформление документов, ВЛК и прохождение подготовки перед началом службы.

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Выбор вакансии в ВСУ

Первым шагом является поиск и выбор должности, соответствующей навыкам и опыту кандидата. Сделать это можно через Единый портал вакансий в ВСУ, приложение «Резерв+», обращение в Центр рекрутинга украинской армии или непосредственно в воинскую часть, а также через платформы поиска работы.

После подачи заявки с кандидатом связывается рекрутер или представитель подразделения.

Собеседование с военной частью

Следующим этапом является собеседование с рекрутером или представителем части. В ходе него обсуждаются должностные обязанности, место службы, условия прохождения службы, ротации, возможности обучения и ожидания от кандидата.

Также проводится профессионально-психологический отбор. Количество и тематика вопросов не ограничиваются — чем больше уточнений, тем точнее определяются условия службы.

Рекомендательное письмо и направление на ВЛК

Если кандидат подходит на должность, воинская часть выдает письмо-согласие или рекомендательное письмо. Оно подтверждает готовность принять человека на конкретную должность.

С этим документом кандидат обращается в Центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП для оформления личного дела и направления на военно-медицинскую комиссию (ВМК). В некоторых случаях могут проводиться дополнительные проверки.

Документы для оформления

Перед обращением в рекрутинговый центр или ТЦК и СП необходимо подготовить:

  • копию паспорта или ID-карты и РНОКПП;
  • справку об отсутствии судимости или её погашении;
  • автобиографию (печатную и рукописную);
  • копии документов об образовании;
  • справку о составе семьи и месте регистрации или проживания;
  • справку о трудовой деятельности или выписку из ЕГР;
  • характеристику с места работы или учебы (при наличии);
  • военный билет или призывную книжку (если лицо состоит на учете);
  • две фотографии размером 9×12 см.

Подписание контракта и подготовка

После прохождения ВЛК и необходимых проверок согласовываются окончательные условия службы: должность, воинская часть и дата прибытия.

Далее заключается контракт. При необходимости кандидат направляется на базовую общевойсковую подготовку (51 день), профессиональную подготовку по специальности (от 14 дней) и курс адаптации в воинской части (14 суток).

По окончании обучения военнослужащий прибывает в подразделение и приступает к службе на назначенной должности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказала о сроках службы, выплатах и бонусах до 1 млн гривен по новым боевым контрактам в ВСУ.

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ВСУ военные армия контракт ТЦК Минобороны

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