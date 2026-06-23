Як цивільному підписати мотиваційний контракт у ЗСУ: етапи вступу та необхідні документи
У червні стартував дворічний експериментальний проєкт, що обіцяє повністю нові умови військової служби: від штурмових контрактів на 10 місяців до виплат у майже пів мільйона гривень. Отже, як цивільному підписати мотиваційний контракт – як пояснили у Міноборони, процес підписання мотиваційного контракту для цивільних, які вирішили долучитися до Збройних Сил України, включає вибір посади, співбесіду, відбір, оформлення документів, ВЛК та проходження підготовки перед початком служби.
Вибір вакансії в ЗСУ
Першим кроком є пошук і вибір посади, яка відповідає навичкам та досвіду кандидата. Зробити це можна через Єдиний портал вакансій у ЗСУ, застосунок «Резерв+», звернення до Центру рекрутингу української армії або безпосередньо до військової частини, а також через платформи пошуку роботи.
Після подання заявки з кандидатом зв’язується рекрутер або представник підрозділу.
Співбесіда з військовою частиною
Наступним етапом є співбесіда з рекрутером або представником частини. Під час неї обговорюються посадові обов’язки, місце служби, умови проходження служби, ротації, можливості навчання та очікування від кандидата.
Також проводиться професійно-психологічний відбір. Кількість і тематика запитань не обмежуються — чим більше уточнень, тим точніше визначаються умови служби.
Рекомендаційний лист і направлення на ВЛК
Якщо кандидат підходить на посаду, військова частина видає лист-згоду або рекомендаційний лист. Він підтверджує готовність прийняти людину на конкретну посаду.
З цим документом кандидат звертається до Центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП для оформлення особової справи і направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). У деяких випадках можуть проводитися додаткові перевірки.
Документи для оформлення
Перед зверненням до рекрутингового центру або ТЦК та СП необхідно підготувати:
- копію паспорта або ID-картки та РНОКПП;
- довідку про відсутність судимості або її погашення;
- автобіографію (друковану та рукописну);
- копії документів про освіту;
- довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або проживання;
- довідку про трудову діяльність або витяг з ЄДР;
- характеристику з місця роботи або навчання (за наявності);
- військовий квиток або приписне (якщо особа перебуває на обліку);
- дві фотокартки 9×12 см.
Підписання контракту та підготовка
Після проходження ВЛК і необхідних перевірок узгоджуються остаточні умови служби: посада, військова частина та дата прибуття.
Далі укладається контракт. За потреби кандидат направляється на базову загальновійськову підготовку (51 день), фахову підготовку за спеціальністю (від 14 днів) та курс адаптації у військовій частині (14 діб).
Після завершення навчання військовослужбовець прибуває до підрозділу та розпочинає службу на визначеній посаді.
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