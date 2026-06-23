Як цивільному підписати мотиваційний контракт у ЗСУ: етапи вступу та необхідні документи

Процес включає пошук вакансії, співбесіду, ВЛК, оформлення документів і обов’язкову підготовку перед службою.

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У червні стартував дворічний експериментальний проєкт, що обіцяє повністю нові умови військової служби: від штурмових контрактів на 10 місяців до виплат у майже пів мільйона гривень. Отже, як цивільному підписати мотиваційний контракт – як пояснили у Міноборони, процес підписання мотиваційного контракту для цивільних, які вирішили долучитися до Збройних Сил України, включає вибір посади, співбесіду, відбір, оформлення документів, ВЛК та проходження підготовки перед початком служби.

Вибір вакансії в ЗСУ

Першим кроком є пошук і вибір посади, яка відповідає навичкам та досвіду кандидата. Зробити це можна через Єдиний портал вакансій у ЗСУ, застосунок «Резерв+», звернення до Центру рекрутингу української армії або безпосередньо до військової частини, а також через платформи пошуку роботи.

Після подання заявки з кандидатом зв’язується рекрутер або представник підрозділу.

Співбесіда з військовою частиною

Наступним етапом є співбесіда з рекрутером або представником частини. Під час неї обговорюються посадові обов’язки, місце служби, умови проходження служби, ротації, можливості навчання та очікування від кандидата.

Також проводиться професійно-психологічний відбір. Кількість і тематика запитань не обмежуються — чим більше уточнень, тим точніше визначаються умови служби.

Рекомендаційний лист і направлення на ВЛК

Якщо кандидат підходить на посаду, військова частина видає лист-згоду або рекомендаційний лист. Він підтверджує готовність прийняти людину на конкретну посаду.

З цим документом кандидат звертається до Центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП для оформлення особової справи і направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). У деяких випадках можуть проводитися додаткові перевірки.

Документи для оформлення

Перед зверненням до рекрутингового центру або ТЦК та СП необхідно підготувати:

копію паспорта або ID-картки та РНОКПП;

довідку про відсутність судимості або її погашення;

автобіографію (друковану та рукописну);

копії документів про освіту;

довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або проживання;

довідку про трудову діяльність або витяг з ЄДР;

характеристику з місця роботи або навчання (за наявності);

військовий квиток або приписне (якщо особа перебуває на обліку);

дві фотокартки 9×12 см.

Підписання контракту та підготовка

Після проходження ВЛК і необхідних перевірок узгоджуються остаточні умови служби: посада, військова частина та дата прибуття.

Далі укладається контракт. За потреби кандидат направляється на базову загальновійськову підготовку (51 день), фахову підготовку за спеціальністю (від 14 днів) та курс адаптації у військовій частині (14 діб).

Після завершення навчання військовослужбовець прибуває до підрозділу та розпочинає службу на визначеній посаді.

Раніше «Судово-юридична газета» описала строки служби, виплати та бонуси до 1 млн гривень за новими бойовими контрактами в ЗСУ.

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