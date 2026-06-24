ВРП не розглянула скаргу судді Дмитра Кривенка, якого покарали за нецензурну лексику в YouTube

Розгляд скарги судді з Вінницької області, відомого провокаційними роликами на YouTube, відклали.

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Вища рада правосуддя відклала розгляд дисциплінарної скарги на суддю Липовецького районного суду Вінницької області Дмитра Кривенка на рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 20 жовтня 2025 року.

Суть дисциплінарної справи

Суддя Дмитро Кривенко веде власний YouTube-канал під назвою «Дмитро Липовецький». Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила, що стиль мовлення судді та зміст його відеозаписів і публікацій у соціальних мережах підривають авторитет правосуддя та довіру до судової гілки влади.

Зокрема, в публікаціях і відео суддя Кривенко допускав:

нецензурну лексику та образливі висловлювання щодо антикорупційних органів, медіа, громадських активістів, законодавчої та виконавчої влади;

гомофобні висловлювання, вульгарні порівняння та принизливі характеристики;

дискредитацію діяльності Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя, військових, волонтерів та журналістів.

Відеозаписи та дописи стали доступними для необмеженого кола осіб. При цьому суддя неодноразово підкреслював у роликах свій статус судді, що призвело до поширення його висловлювань та їх асоціації з усім інститутом правосуддя.

Перша Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що в діях судді Дмитра Кривенка є дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (поведінка, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя).

За результатами розгляду палата застосувала до судді дисциплінарне стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

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