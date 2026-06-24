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ВРП не розглянула скаргу судді Дмитра Кривенка, якого покарали за нецензурну лексику в YouTube

09:00, 24 червня 2026
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Розгляд скарги судді з Вінницької області, відомого провокаційними роликами на YouTube, відклали.
ВРП не розглянула скаргу судді Дмитра Кривенка, якого покарали за нецензурну лексику в YouTube
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Вища рада правосуддя відклала розгляд дисциплінарної скарги на суддю Липовецького районного суду Вінницької області Дмитра Кривенка на рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП від 20 жовтня 2025 року.

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Суть дисциплінарної справи

Суддя Дмитро Кривенко веде власний YouTube-канал під назвою «Дмитро Липовецький». Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила, що стиль мовлення судді та зміст його відеозаписів і публікацій у соціальних мережах підривають авторитет правосуддя та довіру до судової гілки влади.

Зокрема, в публікаціях і відео суддя Кривенко допускав:

  • нецензурну лексику та образливі висловлювання щодо антикорупційних органів, медіа, громадських активістів, законодавчої та виконавчої влади;
  • гомофобні висловлювання, вульгарні порівняння та принизливі характеристики;
  • дискредитацію діяльності Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя, військових, волонтерів та журналістів.

Відеозаписи та дописи стали доступними для необмеженого кола осіб. При цьому суддя неодноразово підкреслював у роликах свій статус судді, що призвело до поширення його висловлювань та їх асоціації з усім інститутом правосуддя.

Перша Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що в діях судді Дмитра Кривенка є дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (поведінка, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя).

За результатами розгляду палата застосувала до судді дисциплінарне стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

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