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Гибель женщины на пляже в Одессе: правоохранители проверяют законность работы зоны отдыха

07:18, 25 июня 2026
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Правоохранители проверяют обстоятельства работы пляжа «Отрада» в Одессе после гибели 26-летней женщины в результате российской атаки, а также выясняют возможную ответственность должностных лиц и предпринимателей, причастных к организации отдыха на этой территории.
Гибель женщины на пляже в Одессе: правоохранители проверяют законность работы зоны отдыха
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Как известно, днем 23 июня противник запустил по Одессе шахед. В результате падения обломков беспилотника на пляже «Отрада» погибла 26-летняя женщина, еще один мужчина получил ранения.

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Накануне исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль заявлял, что пляж «Отрада» не входит в перечень официально открытых для отдыха зон. По состоянию на 24 июня территория пляжа и расположенная рядом коммерческая зона были закрыты для посетителей.

Тем временем правоохранители проверяют законность действий должностных лиц местного самоуправления и предпринимателей, организовавших работу пляжной зоны, где произошла трагедия. Об этом «Суспільному» сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая гибель человека.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц Одесского городского совета, а также представителей бизнеса, причастных к организации работы данной пляжной локации.

В настоящее время тело погибшей женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным выводам правоохранителей, причиной смерти стала острая кровопотеря.

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прокуратура Одесса

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