Багато водіїв про це забувають: за що можна отримати штраф понад 500 грн під час руху

Розмова телефоном за кермом може здатися дрібницею, однак така звичка не лише підвищує ризик аварії, а й загрожує водіям грошовим покаранням.

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Користування мобільним телефоном під час керування автомобілем залишається однією з найпоширеніших причин втрати концентрації на дорозі. Навіть коротка розмова без спеціальної гарнітури може відволікти водія від дорожньої ситуації та збільшити ризик аварії.

Під час телефонної розмови увага водія частково переключається на спілкування, через що він може пізніше реагувати на зміну дорожньої обстановки, не помітити пішохода, дорожній знак або інший транспортний засіб.

Саме тому Правила дорожнього руху забороняють користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці під час руху автомобіля. Для розмов дозволяється використовувати пристрої hands-free, які дають змогу не відривати руки від керма.

У патрульній поліції нагадують, що користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, які дозволяють вести перемовини без допомоги рук, є порушенням вимог законодавства.

За таке правопорушення, відповідно до ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Патрульний може винести постанову на підставі безпосереднього спостереження за правопорушенням, якщо він бачив, що водій під час руху тримав телефон у руці та користувався ним. Відеозапис із бодікамери чи службового автомобіля є додатковим доказом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, за які порушення ПДР можуть забрати авто.

Також Україна готується до реформи дорожнього законодавства. Законопроєкт № 15200 імплементує положення Директиви ЄС 2025/2205 та передбачає зміну системи допуску до керування транспортними засобами. Йдеться не лише про нові категорії та цифровізацію документів, а й про перегляд вікових умов та запровадження принципу поступового доступу до потужних авто і мотоциклів.

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