  1. В Україні

Лікарняні 100% від зарплати: хто може отримати виплати без стажу

08:12, 25 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Деякі категорії громадян можуть отримувати лікарняні у розмірі 100% середньої зарплати навіть за відсутності необхідного страхового стажу.
Лікарняні 100% від зарплати: хто може отримати виплати без стажу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», застраховані особи мають право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) за умови наявності страхового стажу понад вісім років.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас законодавством визначено низку категорій громадян, для яких виплата лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати здійснюється незалежно від тривалості набутого страхового стажу. Про це нагадали у Пенсійному фонді. 

Таке право мають особи, які належать до першої, другої та третьої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також повну компенсацію тимчасової втрати працездатності можуть отримувати один із батьків або особа, яка їх замінює, якщо вони доглядають дитину віком до 14 років, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Крім того, на виплату лікарняних у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу можуть розраховувати ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, а також члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни.

Аналогічні гарантії поширюються на членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, осіб, які визнані жертвами нацистських переслідувань, а також донорів, які відповідно до законодавства мають право на відповідні пільги.

До переліку також входять реабілітовані особи — жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років, які зазнали переслідувань у вигляді позбавлення або обмеження волі, а також примусового безпідставного поміщення до психіатричних закладів за рішеннями позасудових чи інших репресивних органів.

Окремі умови передбачені для працівників і гіг-спеціалістів компаній-резидентів Дія.City, які є застрахованими особами. Для них допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується незалежно від тривалості страхового стажу та розраховується виходячи із заробітної плати, з якої фактично були сплачені страхові внески.

Також у розмірі 100% середньої заробітної плати або оподатковуваного доходу незалежно від страхового стажу призначається допомога у разі тимчасової непрацездатності, що настала через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

Крім цього, аналогічний розмір виплат гарантований жінкам під час надання допомоги по вагітності та пологах, яка також виплачується у повному обсязі незалежно від тривалості страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Україна Пенсійний фонд ПФУ лікарняні трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Тимчасова заборона на стягнення пенсій під час воєнного стану не працює автоматично для «універсальних» карток

Верховний Суд відмовив пенсіонеру в стягненні коштів, списаних з пенсійного рахунку приватним виконавцем.

«Пуста» декларація та картки фізосіб: міфи про спрощену систему, які коштують ФОПам грошей

Розбираємо основні причини штрафів, норми законодавста, судову практику та поради як уникнути проблем із податковою.

Військова служба — не поважна причина: ВС підтвердив відмову у поверненні іпотечної квартири через пропуск позовної давності

Верховний Суд відмовив у поверненні іпотечної квартири, проданої на торгах, через пропуск позовної давності та не визнав військову службу поважною причиною.

Пропущений строк на спадщину під час війни доведеться обґрунтовувати в суді – Верховний Суд

Війна більше не виправдання: Верховний Суд посилив підхід до строків прийняття спадщини.

Правило 60 днів: чи можуть ВПО скасувати статус через відсутність за місцем проживання

Коли можуть скасувати довідку переселенця, чи загрожує ризик через відсутність понад 60 днів та як захистити свої права в суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]