Лікарняні 100% від зарплати: хто може отримати виплати без стажу

Деякі категорії громадян можуть отримувати лікарняні у розмірі 100% середньої зарплати навіть за відсутності необхідного страхового стажу.

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Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», застраховані особи мають право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) за умови наявності страхового стажу понад вісім років.

Водночас законодавством визначено низку категорій громадян, для яких виплата лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати здійснюється незалежно від тривалості набутого страхового стажу. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Таке право мають особи, які належать до першої, другої та третьої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також повну компенсацію тимчасової втрати працездатності можуть отримувати один із батьків або особа, яка їх замінює, якщо вони доглядають дитину віком до 14 років, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Крім того, на виплату лікарняних у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу можуть розраховувати ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, а також члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни.

Аналогічні гарантії поширюються на членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, осіб, які визнані жертвами нацистських переслідувань, а також донорів, які відповідно до законодавства мають право на відповідні пільги.

До переліку також входять реабілітовані особи — жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років, які зазнали переслідувань у вигляді позбавлення або обмеження волі, а також примусового безпідставного поміщення до психіатричних закладів за рішеннями позасудових чи інших репресивних органів.

Окремі умови передбачені для працівників і гіг-спеціалістів компаній-резидентів Дія.City, які є застрахованими особами. Для них допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується незалежно від тривалості страхового стажу та розраховується виходячи із заробітної плати, з якої фактично були сплачені страхові внески.

Також у розмірі 100% середньої заробітної плати або оподатковуваного доходу незалежно від страхового стажу призначається допомога у разі тимчасової непрацездатності, що настала через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

Крім цього, аналогічний розмір виплат гарантований жінкам під час надання допомоги по вагітності та пологах, яка також виплачується у повному обсязі незалежно від тривалості страхового стажу.

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