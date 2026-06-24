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На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів

18:22, 24 червня 2026
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З 1 липня мешканців 12 населених пунктів примусово вивезуть через безпекові ризики.
На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів
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Рада оборони ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію з прикордонних районів Чернігівщини, яка стартує з 1 липня. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, зазначивши, що відповідне рішення ухвалене на запит військових.

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Евакуація стосуватиметься 12 населених пунктів у чотирьох прикордонних громадах області.

У Корюківській територіальній громаді це Прибинь, Шишківка та Рудня.

У Городнянській громаді — Лемешівка та Мощенка.

У Новгород-Сіверській громаді — Вороб’ївка, Камінь, Кам’янська Слобода, Карабани та Чайкине.

У Семенівській громаді — Газопровідне та Олександрівка.

Окрім цього, ухвалено рішення про продовження заходів обов’язкової евакуації ще із семи прикордонних сіл, де вона була оголошена раніше взимку. Частина мешканців уже виїхала, інші надали письмові відмови.

Йдеться про населені пункти Сновської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад, зокрема Гірськ, Берилівку, Бучки, Грем’яч, Будо-Вороб’ївську, Костобобрів та Залізний Міст.

За даними громад і районних військових адміністрацій, у цих населених пунктах досі залишаються близько тисячі людей, серед них — приблизно 120 дітей.

В ОВА повідомили, що алгоритм евакуації вже визначено. Жителів інформуватимуть про місця збору, задіяні всі необхідні служби, затверджені маршрути та транспорт для перевезення. Також передбачено обов’язкове розселення евакуйованих у місцях тимчасового проживання.

Завершити евакуаційні заходи планують протягом двох місяців.

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Чернігів евакуація

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