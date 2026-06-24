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КСУ визнав неконституційною частину восьму статті 176 КПК

18:33, 24 червня 2026
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Норму КПК визнано неконституційною через порушення принципу індивідуального судового розгляду.
КСУ визнав неконституційною частину восьму статті 176 КПК
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Другий сенат Конституційного Суду України ухвалив Рішення № 4-р(ІІ)/2026 у справі за конституційною скаргою Сергія Гнезділова. Суд визнав неконституційною частину восьму статті 176 Кримінального процесуального кодексу України та відтермінував втрату чинності цього положення на три місяці.

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У рішенні зазначено, що безальтернативне застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до військовослужбовців, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні окремих військових кримінальних правопорушень, є таким, що не відповідає Конституції України.

Конституційний Суд дійшов висновку, що встановлення законодавцем для військовослужбовців, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні низки злочинів, виключно найсуворішого запобіжного заходу — тримання під вартою — порушує вимоги частин першої та другої статті 29 Основного Закону України. Зокрема, це не забезпечує необхідності ухвалення вмотивованого судового рішення як результату судового розсуду, що, на думку Суду, спотворює суть правосуддя.

Також Суд констатував, що оспорюване положення Кримінального процесуального кодексу не відповідає статтям 6, 21, частинам першій і другій статті 24, частині першій статті 28, частині другій статті 64 та частині другій статті 124 Конституції України.

Суддею-доповідачем у справі виступив суддя Конституційного Суду України Василь Лемак.

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суд КСУ КПК

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