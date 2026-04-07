Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

Одной из ключевых проблем децентрализованных оборонных закупок длительное время оставалась необходимость для подразделений Сил обороны самостоятельно проходить полный цикл закупок. Несмотря на наличие собственных бюджетов, военные подразделения были вынуждены самостоятельно исследовать рынок, проверять поставщиков и оформлять значительный объем документации. Такой подход создавал дополнительную административную нагрузку и отвлекал ресурсы военных от выполнения непосредственных боевых задач.

Действующее правовое регулирование в сфере оборонных закупок основывается преимущественно на общих положениях законов об оборонных и публичных закупках, а также на подзаконных актах правительства. В частности на нормах Законов «Об оборонных закупках» и «О публичных закупках», а также нормах Постановления № 1275 «Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения». В то же время отсутствие специализированного администратора каталога для оборонных нужд сдерживало оперативность поставок необходимых товаров для подразделений Сил обороны.

Такая проблема предшествовала принятию правительством постановления № 447 от 6 апреля 2026 года. Цель правительственного решения — максимально ускорить логистические процессы обеспечения войска. Особое внимание уделяется закупке средств мобильности, в частности пикапов и мотоциклов, которые активно используются подразделениями на фронте.

Положения Постановления № 447

Постановление определяет особенности деятельности централизованной закупочной организации (ЦЗО) и устанавливает четкий механизм работы «Агентства оборонных закупок» как профессионального посредника между государством и рынком на период военного положения.

Так, государственное предприятие Министерства обороны «Агентство оборонных закупок» официально получило статус централизованной закупочной организации для оборонных заказчиков.

Кроме того, агентству предоставлены полномочия администратора электронного каталога Prozorro Market, что позволит формировать специализированные категории товаров, предназначенные исключительно для нужд Сил обороны.

Закупки могут осуществляться через различные процедуры, в частности открытые торги, упрощенные закупки в соответствии с правительственными правилами для оборонной сферы, запрос предложений через электронный каталог или заключение рамочных соглашений.

Взаимодействие между оборонными заказчиками и централизованной закупочной организацией будет происходить на основании договора об оказании услуг, который заключается на условиях публичной оферты, согласованной с Министерством обороны.

Централизованная организация берет на себя обязанности по работе с рынками, в частности рыночные консультации, унификацию требований, квалификацию поставщиков и обработку предложений.

ЦЗО будет осуществлять организацию и проведение оборонных закупок на основании специального договора об оказании услуг. Договор должен определять предмет и объемы закупок, права и обязанности сторон при планировании и проведении процедур, порядок информационного взаимодействия, сроки закупок и ответственность сторон. При этом услуги по организации и проведению оборонных закупок для государственных заказчиков будут предоставляться на бесплатной основе.

В то же время государственные заказчики будут отвечать за формирование технических, качественных и количественных характеристик предмета закупки. В свою очередь, централизованная закупочная организация будет нести ответственность за организацию и проведение самих процедур оборонных закупок.

Перспективы и риски

Предоставление «Агентству оборонных закупок» статуса ЦЗО позволит имплементировать европейские практики, где военный фокусируется на выполнении боевых задач, а профессиональный закупщик — на обеспечении техсредствами в кратчайшие сроки.

Внедрение принципа единого входа для поставщиков через электронный каталог Prozorro Market должно способствовать повышению эффективности оборонных закупок. Ожидается, что объединение индивидуальных запросов покупателей в единый позволит государству получать более выгодные ценовые условия благодаря большим объемам закупок и унификации требований к товарам. В то же время стандартные правила работы в электронном каталоге могут упростить доступ к закупкам для новых поставщиков и снизить коррупционные риски.

И что наиболее важно, использование электронного каталога должно ускорить поставки необходимой техники для Сил обороны. В частности, процедуры закупки пикапов, мотоциклов, квадроциклов и багги могут проводиться значительно быстрее благодаря применению стандартных шаблонов оферт в каталоге.

Несмотря на преимущества новых возможностей в оборонных закупках, остаются вопросы к разграничению ответственности между государственным заказчиком, который отвечает за технические характеристики товаров, и централизованной закупочной организацией, организующей процедуры. Любая ошибка в формировании технических характеристик в каталоге может привести к закупке несоответствующего оборудования, а вопрос юридической ответственности за несоответствие рискует стать предметом судебного разбирательства.

Кроме того, электронный каталог на данный момент охватывает только четыре категории транспорта, оставляя вне упрощенной системы другие критически важные потребности, в частности БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и спецсредства. Это создает разрыв в обеспечении подразделений необходимыми ресурсами.

