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Для суддів запроваджують нові правила декларування: перевірятимуть не лише майно, а й родинні зв’язки

12:00, 24 червня 2026
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Новий закон запроваджує єдину декларацію доброчесності та розширює повноваження ВККС щодо перевірки суддів.
Для суддів запроваджують нові правила декларування: перевірятимуть не лише майно, а й родинні зв’язки
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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді.

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Закон 4905-ІХ визначає порядок подання однієї об'єднаної декларації щодо доброчесності та родинних звʼязків суддів, посилює підзвітність судової влади відповідно до рекомендацій Єврокомісії — через обов'язкове зазначення у деклараціях даних про законність походження майна.

Відповідний законопроєкт 13165-2 Верховна Рада ухвалила 9 червня. Документ є частиною зобов’язань України щодо зміцнення верховенства права та очищення судової влади від недоброчесних елементів. Головна мета — зробити процес декларування родинних зв’язків та доброчесності не просто формальністю, а механізмом моніторингу життя судді. 

Документ вносить зміни до базових Законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя». Найбільш гострі питання — це залучення міжнародних експертів, захист персональних даних родичів та терміни  давності для перевірок.

Головні нововведення

Як вказувала «Судово-юридична газета», замість кількох різних звітів судді подаватимуть одну інтегровану декларацію. Звітність заповнюватиметься в електронній формі на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) щороку до 1 травня.

Вона складатиметься із чіткого переліку тверджень, де потрібно обрати «підтверджую» або «не підтверджую», та детальних відомостей про родичів.

Закон радикально розширює коло осіб, чий зв'язок із суддею підлягає обов'язковому декларуванню, якщо вони обіймали високі посади протягом останніх 5 років. За приховування родичів у владній вертикалі загрожуватиме відповідальність. До оновленого списку увійшли:

  • члени Вищої ради правосуддя (ВРП), ВККС, судді та працівники апаратів судів;
  • Президент України, Керівник Офісу Президента та його заступники;
  • народні депутати, члени Кабінету Міністрів, керівники НАБУ та НАЗК;
  • члени Громадської ради доброчесності (ГРД) та Етичної ради.

Окрім моніторингу статків і майна, у декларацію вводяться нові пункти, які перевірятимуть громадянську та професійну позицію судді. Зокрема, кожен служитель Феміди буде зобов'язаний офіційно підтвердити:

  • Невідвідування території держави-агресора та тимчасово окупованих територій України;
  • Неспівпрацю з окупаційними адміністраціями РФ, починаючи з 20 лютого 2014 року;
  • Використання української мови як єдиної державної під час здійснення правосуддя та ведення судових засідань;
  • Беззастережне дотримання Кодексу суддівської етики.

Механізм перевірки

ВККС отримує повноваження проводити перевірку на підставі інформації від будь-якої особи, що обґрунтовано свідчить про недостовірність даних.

Перевірка може бути розпочата не пізніше трьох років з дня подання декларації.

Якщо інформація про недостовірність підтверджується, матеріали передаються до органу дисциплінарного провадження (ВРП).

Закон дозволяє ВККС визначати черговість перевірок у Регламенті. Без чітких законодавчих критеріїв це створює простір для суб’єктивізму або політичного тиску на суддів.

Документ також торкнувся фінансових гарантій. У статті 135 закріплено, що для розрахунку окладу судді не може застосовуватися інша величина, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року. Це ставить крапку в спробах Уряду маніпулювати зарплатами суддів через підзаконні акти.

Кабінету Міністрів доручено протягом 6 місяців розробити проєкт щодо тимчасових особливостей індивідуальної перевірки суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів із залученням незалежних експертів.

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