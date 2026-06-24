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Окремі судові справи будуть розподіляти між судами по всій країні: нова концепція

13:34, 24 червня 2026
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Господарські справи можуть почати розподіляти по всій Україні.
Окремі судові справи будуть розподіляти між судами по всій країні: нова концепція
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В Україні представили концепцію пілотного проєкту, який передбачає автоматичний розподіл окремих категорій господарських справ між судами по всій території держави незалежно від місця знаходження сторін процесу, а також ширше використання дистанційного формату судового розгляду. Очікується, що такий підхід дозволить скоротити строки розгляду справ, забезпечити рівний доступ до правосуддя незалежно від місця проживання учасників процесу, оптимізувати навантаження на суддів та сприяти цифровій трансформації судової системи відповідно до європейських стандартів.

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Під час презентації проєкту про нагальність запровадження транстериторіальної підсудності заявила голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач, а концепцію представила голова Господарського суду Луганської області Олена Фонова.

У ВРП наголосили, що в умовах значного кадрового дефіциту та нерівномірного навантаження між судами необхідно використовувати сучасні технологічні та організаційні рішення для забезпечення доступу до правосуддя.

Там зазначили, що різниця у навантаженні між окремими судами наразі може сягати двадцятикратного розриву, що свідчить про необхідність більш рівномірного розподілу справ.

У ВРП також підтримали ідею запровадження екстериторіального підходу та закликали до якнайшвидшого напрацювання законодавчих і технічних рішень для його реалізації. У перспективі такий механізм може бути поширений не лише на господарські суди, а й на систему загальних судів.

У Щорічній доповіді за 2025 рік у ВРП підкреслили, що нестача суддів переросла у системну кризу. Більшість суддів працюють на межі можливостей, що ускладнює забезпечення своєчасного та якісного правосуддя.

За даними ВРП, станом на кінець 2025 року:

  • в Україні налічувалося 758 судів, з яких 582 здійснювали правосуддя;
  • гранична штатна чисельність суддів — 6600 посад;
  • фактично працювали 4346 суддів у судах, що продовжують здійснювати правосуддя;
  • вакантними залишалися 2254 посади суддів.

Найбільше вакансій припадало на місцеві суди — 1400 посад, а також на апеляційні суди — 725 посад.

Окремо зазначається, що у 20 місцевих загальних судах правосуддя здійснював один суддя з повноваженнями.

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