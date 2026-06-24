Посадовці місцевого самоврядування отримають доплати за роботу з грантами та проєктами ЄС

Закон дозволить громадам фінансувати додаткові виплати посадовцям за рахунок грантів ЄС та інших міжнародних партнерів.

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Посадовцям органів місцевого самоврядування дозволили встановлювати доплати за додаткове навантаження, пов’язане з реалізацією програм міжнародної технічної допомоги та проєктів міжнародного співробітництва. Такі виплати зможуть фінансуватися за рахунок грантів, бюджетної підтримки та допомоги від ЄС, міжнародних організацій і партнерських держав.

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі органів місцевого самоврядування в реалізації програм і проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародного територіального співробітництва» №4887-IX.

Документ спрямований на стимулювання органів місцевого самоврядування до впровадження програм і проєктів міжнародної технічної допомоги, міжрегіонального, транскордонного та транснаціонального співробітництва.

Йдеться про проєкти, що реалізуються за рахунок коштів бюджетної підтримки, допомоги та/або грантів Європейського Союзу, урядів та/або муніципалітетів іноземних держав (крім держави, визнаної державою-агресором, державою-терористом), міжнародних організацій та донорських установ.

Ключові новели закону:

запроваджується чіткий механізм доплат посадовим особам місцевого самоврядування за додаткове навантаження, пов’язане з реалізацією програм і проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародного територіального співробітництва, у межах відповідних бюджетів;

встановлено, що такі доплати можуть здійснюватися за рахунок бюджетної підтримки, допомоги та/або грантів міжнародних партнерів, крім держави-агресора;

визначено, що порядок здійснення доплат встановлюватиметься місцевими радами на основі типового порядку, затвердженого Кабміном.

Закон має набрати чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №10284.

За словами голови підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів, до законопроєкту, ухваленого в першому читанні 5 червня 2024 року, надійшло 82 пропозиції та поправки. Підкомітет рекомендував врахувати низку з них, а також відхилити ті, що не знайшли підтримки.

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