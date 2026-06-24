Должностные лица местного самоуправления будут получать доплаты за работу с грантами и проектами ЕС

Закон позволит громадам финансировать дополнительные выплаты должностным лицам за счет грантов ЕС и других международных партнеров.

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Должностным лицам органов местного самоуправления разрешили устанавливать доплаты за дополнительную нагрузку, связанную с реализацией программ международной технической помощи и проектов международного сотрудничества. Такие выплаты смогут финансироваться за счет грантов, бюджетной поддержки и помощи от ЕС, международных организаций и государств-партнеров.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования участия органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и международного территориального сотрудничества» №4887-IX.

Документ направлен на стимулирование органов местного самоуправления к внедрению программ и проектов международной технической помощи, межрегионального, трансграничного и транснационального сотрудничества.

Речь идет о проектах, которые реализуются за счет средств бюджетной поддержки, помощи и/или грантов Европейского Союза, правительств и/или муниципалитетов иностранных государств (кроме государства, признанного государством-агрессором, государством-террористом), международных организаций и донорских учреждений.

Ключевые новеллы закона:

вводится четкий механизм доплат должностным лицам местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с реализацией программ и проектов международной технической помощи и международного территориального сотрудничества, в пределах соответствующих бюджетов;

установлено, что такие доплаты могут осуществляться за счет бюджетной поддержки, помощи и/или грантов международных партнеров, кроме государства-агрессора;

определено, что порядок осуществления доплат будет устанавливаться местными советами на основе типового порядка, утвержденного Кабинетом Министров.

Закон должен вступить в силу через три месяца со дня его опубликования.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №10284.

По словам главы подкомитета по вопросам сотрудничества территориальных общин и регионов, к законопроекту, принятому в первом чтении 5 июня 2024 года, поступило 82 предложения и поправки. Подкомитет рекомендовал учесть ряд из них, а также отклонить те, которые не нашли поддержки.

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