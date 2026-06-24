Дайджест судебной практики после отмены ХК: как меняется хозяйственное право в 2026 году

Разбираемся, почему невозможно взыскать штраф с представительства иностранной фирмы, и каким сроком ограничен период начисления штрафных санкций.

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Отмена Хозяйственного кодекса стала одной из самых масштабных реформ частного права за годы независимости Украины. 28 августа 2025 года начался новый этап в украинском праве — введение в действие Закона Украины № 4196-IX «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц». Этот закон не просто отменил Хозяйственный кодекс, он запустил трехлетний переходный период для полной трансформации государственного и коммунального секторов экономики.

Опасения относительно «правового вакуума» после отмены ХК не оправдались. Суды успешно перешли на регулирование хозяйственных отношений нормами Гражданского кодекса Украины и специальных законов. Тем не менее, анализ судебной практики 2026 года показывает, что ХК продолжает жить в договорах, заключенных до его отмены, создавая уникальные прецеденты.

Стабильность договорных отношений

Одним из сложнейших вопросов после 28 августа стало применение норм отмененного ХК к договорам, которые еще действуют.

Дело № 903/199/26

Хозяйственный суд Волынской области рассмотрел иск ООО о взыскании задолженности, пени и других штрафных санкций по договору, заключенному 30 января 2025 года. Суд отметил, что спорные правоотношения и соответствующие обязательства возникли до утраты силы Хозяйственным кодексом Украины. Поэтому к вопросу начисления пени подлежат применению положения части 6 статьи 232 ХК Украины, ограничивающие период начисления штрафных санкций шестью месяцами.

Решение подтверждает, что отмена Хозяйственного кодекса не влияет на правоотношения, возникшие во время его действия. Ссылаясь на статью 5 Гражданского кодекса Украины, суд фактически подчеркнул принцип необратимости действия актов гражданского законодательства во времени. Следовательно, шестимесячное ограничение начисления пени, предусмотренное ХК Украины, продолжает применяться к «старым» обязательствам даже после утраты им силы и во время рассмотрения споров в 2026 году.

В то же время для новых договоров, заключенных после 28 августа 2025 года, такого общего законодательного ограничения уже не существует, если иное прямо не предусмотрено законом или самим договором. Стороны могут самостоятельно предусмотреть соответствующее ограничение в договоре. К требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени) применяется специальная исковая давность – один год (ст. 258 ГКУ), общий срок исковой давности составляет 3 года (ст. 257 ГКУ).

Правовой режим государственного имущества после отмены Хозяйственного кодекса

Дела № 927/187/25 и № 909/1155/25 (Верховный Суд и Западный апелляционный хозяйственный суд)

В обоих делах прокуратура оспаривала государственную регистрацию права частной собственности за «Укрпочта» на отдельные объекты недвижимого имущества, считая, что такие активы остаются государственной собственностью.

Суды же пришли к выводу, что преобразование государственного предприятия в акционерное общество в процессе корпоратизации не является приватизацией. Имущество, переданное в уставный капитал акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству, не выбывает из государственной собственности только вследствие изменения организационно-правовой формы субъекта хозяйствования.

Суды подтвердили, что изменение формы собственности на государственное имущество возможно исключительно в порядке приватизации, определенном законом. Отмена Хозяйственного кодекса и вступление в силу Закона № 4196-IX не изменили этого принципа. Напротив, реформа направлена на отказ от модели государственных и коммунальных предприятий и их постепенную корпоратизацию в формы обществ, однако сама по себе такая трансформация не означает перехода государственного имущества в частную собственность.

Субъектность и правоспособность в переходный период

После отмены Хозяйственного кодекса понятие «субъект хозяйствования» сохраняется в Гражданском кодексе Украины и Законе № 4196-IX, однако подходы к определению процессуальной правосубъектности продолжают формироваться судебной практикой.

Дело № 320/21626/23

Верховный Суд пересматривал дело по иску Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью о взыскании санкций с представительства иностранной компании. Верховный Суд подтвердил, что представительство иностранного юридического лица не является юридическим лицом в понимании статьи 95 Гражданского кодекса Украины и не имеет самостоятельной административной процессуальной правосубъектности.

Суд также отметил, что отмена Хозяйственного кодекса, в частности норм, ранее регулировавших статус обособленных подразделений, не изменилаского базового подхода: ответчиком по делам такого характера может выступать только юридическое лицо-нерезидент, а не его филиал или представительство.

Коллективное потребление и санкции в условиях войны

Суды продолжают применять антикризисное законодательство, совмещая его с обновленным регулированием после отмены Хозяйственного кодекса и подходами в отношении субъектов хозяйствования.

В деле № 922/294/26 Восточный апелляционный хозяйственный суд, несмотря на требования поставщика взыскать более 44 тысяч гривен штрафных санкций, встал на сторону жителей, указав на приоритет социальной защиты населения над коммерческими интересами энергетических гигантов. ООО обратилось с иском к ОСМД касательно задолженности. Поставщик требовал не только основной долг, но и пеню, 3% годовых и инфляционные потери, аргументируя это тем, что ОСМД является профессиональным участником рынка, а не «населением».

Суд отметил, что хотя объединение совладельцев многоквартирного дома формально является юридическим лицом, в правоприменении они рассматриваются как коллективные бытовые потребители. В связи с действием военного положения и постановлением КМУ № 206 начисление пени таким потребителям ограничено или запрещено в определенных случаях. Суд подчеркнул, что даже после отмены Хозяйственного кодекса правовой статус ОСМД как неприбыльной организации, действующей в интересах совладельцев жилья, остается стабильным и не меняет подходов к применению гарантий защиты бытовых потребителей.

Публичные закупки: пределы изменения существенных условий договора

Дело № 910/11710/25, которое рассматривал Северный апелляционный хозяйственный суд, демонстрирует приоритет специального законодательства над общими концепциями свободы договора и существенного изменения обстоятельств. ООО обратилось с требованием об изменении условий оплаты по договору в связи с блокировкой налоговой накладной и существенным изменением обстоятельств.

Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на статью 41 Закона Украины «О публичных закупках». Существенные условия договора о закупке не могут изменяться на основании одностороннего волеизъявления стороны или ссылки на изменение обстоятельств, если это прямо не предусмотрено законом.

В конкретном споре договор был заключен как договор поставки в соответствии с Законом «О публичных закупках». Согласно Гражданскому кодексу Украины, поставщик обязуется передать товар в собственность покупателя, а покупатель — принять его и оплатить. После отмены ХК именно нормы ГК Украины стали базовой правовой конструкцией для таких правоотношений.

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