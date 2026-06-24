Отдельные судебные дела будут распределять между судами по всей стране: новая концепция

Хозяйственные дела могут начать распределять по всей Украине.

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В Украине представили концепцию пилотного проекта, который предусматривает автоматическое распределение отдельных категорий хозяйственных дел между судами по всей территории государства независимо от места нахождения сторон процесса, а также более широкое использование дистанционного формата судебного разбирательства. Ожидается, что такой подход позволит сократить сроки рассмотрения дел, обеспечить равный доступ к правосудию независимо от места проживания участников процесса, оптимизировать нагрузку на судей и способствовать цифровой трансформации судебной системы в соответствии с европейскими стандартами.

Во время презентации проекта о необходимости внедрения транстерриториальной подсудности заявила председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач, а концепцию представила председатель Хозяйственного суда Луганской области Елена Фонова.

В ВСП подчеркнули, что в условиях значительного кадрового дефицита и неравномерной нагрузки между судами необходимо использовать современные технологические и организационные решения для обеспечения доступа к правосудию.

Там отметили, что разница в нагрузке между отдельными судами в настоящее время может достигать двадцатикратного разрыва, что свидетельствует о необходимости более равномерного распределения дел.

В ВСП также поддержали идею внедрения экстерриториального подхода и призвали к как можно более быстрому наработке законодательных и технических решений для его реализации. В перспективе такой механизм может быть распространен не только на хозяйственные суды, но и на систему общих судов.

В Ежегодном докладе за 2025 год в ВСП подчеркнули, что нехватка судей переросла в системный кризис. Большинство судей работают на пределе возможностей, что усложняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.

По данным ВСП, по состоянию на конец 2025 года:

в Украине насчитывалось 758 судов, из которых 582 осуществляли правосудие;

предельная штатная численность судей — 6600 должностей;

фактически работали 4346 судей в судах, которые продолжают осуществлять правосудие;

вакантными оставались 2254 должности судей.

Больше всего вакансий приходилось на местные суды — 1400 должностей, а также на апелляционные суды — 725 должностей.

Отдельно отмечается, что в 20 местных общих судах правосудие осуществлял один судья с полномочиями.

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