Военный доказывал, что цирроз печени возник во время службы — что решил суд в споре с ВВК

Может ли цирроз печени считаться следствием военной службы: решение апелляционного суда

Фото: armyinform

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Военнослужащий, которого уволили со службы по состоянию здоровья из-за цирроза печени, пытался через суд оспорить вывод военно-врачебной комиссии о том, что его заболевание не связано с прохождением военной службы. Он утверждал, что до прохождения службы был признан годным, а состояние здоровья ухудшилось уже во время службы.

Третий апелляционный административный суд оставил его жалобу без удовлетворения. Суд подчеркнул, что установление причинной связи между заболеванием и военной службой относится к компетенции ВВК, а административный суд не уполномочен оценивать правильность медицинских выводов комиссии и устанавливать диагнозы вместо нее.

Обстоятельства дела

В июле 2025 года военнослужащий обратился в суд с иском к 20-й Региональной военно-врачебной комиссии. Он просил признать противоправным и отменить пункт свидетельства о болезни от 9 января 2025 года, которым было определено, что его заболевание «не связано с прохождением военной службы», а также обязать комиссию пересмотреть этот вывод.

Из материалов дела следует, что у истца диагностировали цирроз печени, ассоциированный с вирусом гепатита С, с рядом осложнений, в частности портальной гипертензией, варикозным расширением вен пищевода и желудка, печеночно-клеточной недостаточностью и вторичной тромбоцитопенией. В свидетельстве о болезни ВВК указала, что это заболевание не связано с прохождением военной службы.

На основании этого вывода военнослужащего уволили в отставку по состоянию здоровья и исключили из списков личного состава воинской части. Позднее ему была установлена III группа инвалидности вследствие общего заболевания.

Позиция истца

Истец считал, что вывод ВВК является ошибочным. Он ссылался на то, что по состоянию на июнь 2024 года был признан годным к военной службе, а во время прохождения службы неоднократно проходил лечение.

По его мнению, заболевание обострилось именно во время прохождения военной службы, поэтому вывод об отсутствии причинной связи между болезнью и службой является необоснованным.

Почему суды отказали в удовлетворении иска

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд согласился с этим выводом.

Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины установление причинной связи заболеваний с прохождением военной службы относится к полномочиям военно-врачебных комиссий.

Суды также учли, что истец не предоставил справок о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией РФ. В апелляционной жалобе по делу №160/19999/25 он прямо указал, что участия в таких мероприятиях не принимал.

Выводы апелляционного суда

Суд отдельно подчеркнул, что в соответствии со статьей 70 Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» именно военно-врачебные комиссии определяют годность к военной службе и устанавливают причинную связь заболеваний, ранений и травм с военной службой.

Апелляционный суд согласился с выводом первой инстанции о том, что проверка правильности решения ВВК исключительно по медицинским показателям не относится к компетенции административного суда. Определение наличия или отсутствия определенного диагноза, а также установление годности или негодности лица к военной службе по результатам медицинского обследования являются дискреционными полномочиями ВВК.

Учитывая это, Третий апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Днепропетровского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в кассационном порядке.

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