Только Kyjiw: Германия откажется от российской транскрипции в написании названия города Киев

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Если орган опеки и попечительства не может предоставить заключение из-за пребывания ребенка за границей или на неподконтрольной территории, это не означает невозможность рассмотрения спора судом, — КГС ВС

Невозможность предоставить органом опеки и попечительства заключения по таким делам, в частности, в связи с пребыванием ребенка за пределами страны, пребыванием ребенка на неподконтрольной территории, невозможности установить место фактического пребывания ребенка с одним из родителей, не означает невозможность рассмотрения и разрешения спора судом

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

Определение следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска не подлежит апелляционному обжалованию, - Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что проверке в апелляционной инстанции подлежат только определения следственного судьи, которые связаны с возможностью существенного ограничения прав, свобод и интересов лица или имеют решающее значение для движения досудебного расследования или уголовного производства в целом.

Прокурор настаивал на экстрадиции по запросу рф лица для привлечения к уголовной ответственности, - что решил Верховный Суд

В кассационной жалобе на решение суда, которым было фактически отменено удовлетворение запроса рф на экстрадицию лица, прокурор утверждал, что суд проигнорировал силу для Украины Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года.

Верховный Суд высказался об учете сроков после уведомления о подозрении в случае выделения материалов уголовного производства

Истечение сроков после уведомления о подозрении первому лицу в случае выделения материалов уголовного производства в отношении других лиц, - позиция Кассационного уголовного суда.

  1. В мире

Только Kyjiw: Германия откажется от российской транскрипции в написании названия города Киев

15:55, 24 февраля 2024
Теперь в документах будут писать не Kiew, а Kyjiw.
Только Kyjiw: Германия откажется от российской транскрипции в написании названия города Киев
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Германии решили изменить написание название украинской столицы. Теперь в документах будут писать не Kiew, а Kyjiw. Об этом сообщает Министерство иностранных дел ФРГ.

«От Kiew до Kyjiw. То, что давно стало привычной практикой для многих, теперь изменилось и в «Справочнике стран для официального использования». Это означает, что в официальной немецкой переписке теперь используется украинское правописание названия города Киев», – говорится в сообщении.

В МИДе пояснили, что справочник стран имеет важное значение для органов власти, а также используется компаниями и другими. Указано, что правописание будут меняться постепенно. И это касается сайтов, вывески посольства Германии в Украине и официальных печатей.

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