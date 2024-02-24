Только Kyjiw: Германия откажется от российской транскрипции в написании названия города Киев

Теперь в документах будут писать не Kiew, а Kyjiw.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Германии решили изменить написание название украинской столицы. Теперь в документах будут писать не Kiew, а Kyjiw. Об этом сообщает Министерство иностранных дел ФРГ.

«От Kiew до Kyjiw. То, что давно стало привычной практикой для многих, теперь изменилось и в «Справочнике стран для официального использования». Это означает, что в официальной немецкой переписке теперь используется украинское правописание названия города Киев», – говорится в сообщении.

В МИДе пояснили, что справочник стран имеет важное значение для органов власти, а также используется компаниями и другими. Указано, что правописание будут меняться постепенно. И это касается сайтов, вывески посольства Германии в Украине и официальных печатей.

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