В Киеве пешеход чуть не попал под колеса автомобиля патрульных – теперь заплатит штраф

Нарушителю вынесли постановление.

Патрулируя Святошинский район, патрульные полицейские обнаружили гражданина, пытавшегося перейти проезжую часть в неустановленном месте. Как видно на опубликованном правоохранителями видео, мужчина в темное время суток чуть не попал под колеса патрульного автомобиля.

Инспекторы сразу остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу по поводу опасности таких действий и вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП.

В полиции напоминают, что согласно п. 4.14 ПДД Украины, пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода и внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

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