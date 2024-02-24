У Києві пішохід ледь не потрапив під колеса автівки патрульних – тепер заплатить штраф

Порушнику винесли постанову.

Патрулюючи Святошинський район, патрульні поліцейські виявили громадянина, який намагався перейти проїжджу частину у невстановленому місці. Як видно на опублікованому правоохоронцями відео, чоловік у темну пору доби ледь не потрапив під колеса патрульної автівки.

Інспектори одразу зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій та винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.

У поліції нагадують, що згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом та раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

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