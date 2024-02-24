Які вживані автівки з США користувалися попитом в українців у січні

У порівнянні з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.

Джерело фото: Aditya Chinchure / Unsplash

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Впродовж минулого місяця українці зареєстровали 2,7 тис. вживаних легковиків із США.

Як повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.

Водночас, у порівнянні з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.

Найбільша частка з цієї кількості (49%) – машини з бензиновими двигунами. Майже третина – електромобілі. Гібридним та дизельним авто належить по 7%.

Решту в цьому сегменті авторинку охопили авто з ГБО.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

TESLA Model 3 - 300 од.;

TESLA Model Y - 218 од.;

FORD Escape - 177 од.;

JEEP Cherokee - 176 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 173 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 6,3 року.

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