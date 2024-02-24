На Одещині правоохоронець майже рік катався на арештованому авто із штрафмайданчика

Чоловік незаконно забрав з майданчика авто, яке зберігались там на період досудового розслідування у справі про розбійні напади організованою групою.

На Одещині Державне бюро розслідувань викрило посадовця правоохоронного органу, який рік катався на арештованому авто. Як пишуть у ДБР, чоловік вирішив не витрачатись на власне авто, тому незаконно забрав з майданчика авто, яке зберігались там на період досудового розслідування у справі про розбійні напади організованою групою.

Він користувався автівкою майже рік, замінивши номера на «липові».

ДБР викрило посадовця та вилучило автомобіль. Наразі чоловік звільнений з правоохоронних органів.

Йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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