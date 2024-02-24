Збитків на $19 млрд: Олена Шуляк розповіла, скільки культурних пам’яток зруйнувала рф в Україні

Шуляк наголосила, що всі пошкоджені і зруйновані об’єкти культурної спадщини наразі вносять в Реєстр так само, як і об‘єкти житлової інфраструктури.

Загальна сума збитків від руйнування пам‘яток культурної спадщини, спричиненого російською збройною агресією, на сьогодні перевищила $19 млрд. Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк. Наразі ці об‘єкти вносять у державний Реєстр пошкодженого і знищеного майна, який стане основою для визначення розмірів репарацій від рф.

За словами парламентарки, 19 млрд доларів – далеко не фінальна цифра, оскільки руйнування історичних пам‘яток внаслідок збройної агресії рф, на жаль, триває. Зокрема, за даними МКІП, за період з 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024 року рф зруйнувала або пошкодила 902 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 124, місцевого значення – 708, щойно виявлених – 70. Зокрема, пам’ятки архітектури складають 285 об’єктів, архітектури та містобудування – 269, історії – 213, архітектури, історії – 33.

Шуляк наголосила, що всі пошкоджені і зруйновані об’єкти культурної спадщини наразі вносять в Реєстр так само, як і об‘єкти житлової інфраструктури. Тому незабаром можна буде більш детально проаналізувати перші цифри і прорахувати кроки, необхідні для відновлення цього надважливого для України фонду.

Вона нагадала – на початку цього року у Верховній Раді створили спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об’єктів культурної спадщини.

«Наразі ми працюємо над тим, щоб розробити зміни до законодавства щодо охорони культурної спадщини. Воно повинно не просто працювати, а бути сучасним і відповідати, тим реаліям, в яких сьогодні живе Україна», – пояснила Шуляк.

Вона також зазначила, що в Україні на фінальній стадії зараз розробка інформаційно-комунікаційної системи, яка стане незабаром електронним Реєстром нерухомих пам‘яток України. Після того, як систему остаточно презентують, облдержадміністраціям потрібно буде завершити роботу з її наповнення – внести і самі пам‘ятки, і облікові дані по кожній з них, і перевірити всю документацію. Наразі в Україні їх біля 140 тис., а внесено трохи більше 100 тис.

Реєстр нерухомих пам‘яток стане частиною екосистеми електронного містобудівного кадастру поряд з реєстром адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад, реєстром містобудівної документації, реєстром всіх будівель і споруд на території України та реєстром адрес. Крім цього, Реєстр нерухомих пам‘яток буде синхронізований з Єдиною державною системою у сфері будівництва.

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