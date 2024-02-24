Збитків на $19 млрд: Олена Шуляк розповіла, скільки культурних пам’яток зруйнувала рф в Україні

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Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

  1. В Україні

Збитків на $19 млрд: Олена Шуляк розповіла, скільки культурних пам’яток зруйнувала рф в Україні

17:18, 24 лютого 2024
Шуляк наголосила, що всі пошкоджені і зруйновані об’єкти культурної спадщини наразі вносять в Реєстр так само, як і об‘єкти житлової інфраструктури.
Збитків на $19 млрд: Олена Шуляк розповіла, скільки культурних пам’яток зруйнувала рф в Україні
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Загальна сума збитків від руйнування пам‘яток культурної спадщини, спричиненого російською збройною агресією, на сьогодні перевищила $19 млрд. Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк. Наразі ці об‘єкти вносять у державний Реєстр пошкодженого і знищеного майна, який стане основою для визначення розмірів репарацій від рф.

За словами парламентарки, 19 млрд доларів – далеко не фінальна цифра, оскільки руйнування історичних пам‘яток внаслідок збройної агресії рф, на жаль, триває. Зокрема, за даними МКІП, за період з 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024 року рф зруйнувала або пошкодила 902 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 124, місцевого значення – 708, щойно виявлених – 70. Зокрема, пам’ятки архітектури складають 285 об’єктів, архітектури та містобудування – 269, історії – 213, архітектури, історії – 33.

Шуляк наголосила, що всі пошкоджені і зруйновані об’єкти культурної спадщини наразі вносять в Реєстр так само, як і об‘єкти житлової інфраструктури. Тому незабаром можна буде більш детально проаналізувати перші цифри і прорахувати кроки, необхідні для відновлення цього надважливого для України фонду.

Вона нагадала – на початку цього року у Верховній Раді створили спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об’єктів культурної спадщини.

«Наразі ми працюємо над тим, щоб розробити зміни до законодавства щодо охорони культурної спадщини. Воно повинно не просто працювати, а бути сучасним і відповідати, тим реаліям, в яких сьогодні живе Україна», – пояснила Шуляк.

Вона також зазначила, що в Україні на фінальній стадії зараз розробка інформаційно-комунікаційної системи, яка стане незабаром електронним Реєстром нерухомих пам‘яток України. Після того, як систему остаточно презентують, облдержадміністраціям потрібно буде завершити роботу з її наповнення – внести і самі пам‘ятки, і облікові дані по кожній з них, і перевірити всю документацію. Наразі в Україні їх біля 140 тис., а внесено трохи більше 100 тис.

Реєстр нерухомих пам‘яток стане частиною екосистеми електронного містобудівного кадастру поряд з реєстром адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад, реєстром містобудівної документації, реєстром всіх будівель і споруд на території України та реєстром адрес. Крім цього, Реєстр нерухомих пам‘яток буде синхронізований з Єдиною державною системою у сфері будівництва.

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