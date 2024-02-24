Ущерба на $19 млрд: Елена Шуляк рассказала, сколько культурных памяток разрушила рф в Украине

Шуляк подчеркнула, что все поврежденные и разрушенные объекты культурного наследия вносятся в Реестр так же, как и объекты жилищной инфраструктуры.

Общая сумма ущерба от разрушения памяток культурного наследия, вызванного российской вооруженной агрессией, на сегодняшний день превысила $19 млрд. Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк. Эти объекты вносятся в государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, который станет основой для определения размеров репараций от рф.

По словам парламентарийки, 19 млрд долларов – далеко не финальная цифра, поскольку разрушение исторических памятников в результате вооруженной агрессии рф, к сожалению, продолжается. В частности, по данным МКИП, за период с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года рф разрушила или повредила 902 объекта культурного наследия. Из них памяток национального значения – 124, местного значения – 708, только что обнаруженных – 70. В частности, памятки архитектуры составляют 285 объектов, архитектуры и градостроительства – 269, истории – 213, архитектуры, истории – 33.

Шуляк подчеркнула, что все поврежденные и разрушенные объекты культурного наследия вносятся в Реестр так же, как и объекты жилищной инфраструктуры. Поэтому в скором времени можно будет более детально проанализировать первые цифры и просчитать шаги, необходимые для восстановления этого сверхважного для Украины фонда.

Она напомнила – в начале этого года в Верховной Раде была создана специальная межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы разработать изменения в законодательство по охране культурного наследия. Оно должно не просто работать, а быть современным и отвечать тем реалиям, в которых сегодня живет Украина», – пояснила Шуляк.

Она также отметила, что в Украине на финальной стадии сейчас разработка информационно-коммуникационной системы, которая вскоре станет электронным Реестром недвижимых памяток Украины. После того, как систему окончательно представят, облгосадминистрациям нужно будет завершить работу по ее наполнению – внести и сами памятки, и учетные данные по каждой из них, и проверить всю документацию. В настоящее время в Украине их около 140 тыс., а внесено чуть больше 100 тыс.

Реестр недвижимых памяток станет частью экосистемы электронного градостроительного кадастра наряду с реестром административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, реестром градостроительной документации, реестром всех зданий и сооружений на территории Украины и реестром адресов. Кроме того, Реестр недвижимых памяток будет синхронизирован с Единой государственной системой в сфере строительства.

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