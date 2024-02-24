Ущерба на $19 млрд: Елена Шуляк рассказала, сколько культурных памяток разрушила рф в Украине

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Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

Если орган опеки и попечительства не может предоставить заключение из-за пребывания ребенка за границей или на неподконтрольной территории, это не означает невозможность рассмотрения спора судом, — КГС ВС

Невозможность предоставить органом опеки и попечительства заключения по таким делам, в частности, в связи с пребыванием ребенка за пределами страны, пребыванием ребенка на неподконтрольной территории, невозможности установить место фактического пребывания ребенка с одним из родителей, не означает невозможность рассмотрения и разрешения спора судом

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

Определение следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска не подлежит апелляционному обжалованию, - Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что проверке в апелляционной инстанции подлежат только определения следственного судьи, которые связаны с возможностью существенного ограничения прав, свобод и интересов лица или имеют решающее значение для движения досудебного расследования или уголовного производства в целом.

Прокурор настаивал на экстрадиции по запросу рф лица для привлечения к уголовной ответственности, - что решил Верховный Суд

В кассационной жалобе на решение суда, которым было фактически отменено удовлетворение запроса рф на экстрадицию лица, прокурор утверждал, что суд проигнорировал силу для Украины Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года.

  1. В Украине

Ущерба на $19 млрд: Елена Шуляк рассказала, сколько культурных памяток разрушила рф в Украине

17:18, 24 февраля 2024
Шуляк подчеркнула, что все поврежденные и разрушенные объекты культурного наследия вносятся в Реестр так же, как и объекты жилищной инфраструктуры.
Ущерба на $19 млрд: Елена Шуляк рассказала, сколько культурных памяток разрушила рф в Украине
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Общая сумма ущерба от разрушения памяток культурного наследия, вызванного российской вооруженной агрессией, на сегодняшний день превысила $19 млрд. Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк. Эти объекты вносятся в государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, который станет основой для определения размеров репараций от рф.

По словам парламентарийки, 19 млрд долларов – далеко не финальная цифра, поскольку разрушение исторических памятников в результате вооруженной агрессии рф, к сожалению, продолжается. В частности, по данным МКИП, за период с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года рф разрушила или повредила 902 объекта культурного наследия. Из них памяток национального значения – 124, местного значения – 708, только что обнаруженных – 70. В частности, памятки архитектуры составляют 285 объектов, архитектуры и градостроительства – 269, истории – 213, архитектуры, истории – 33.

Шуляк подчеркнула, что все поврежденные и разрушенные объекты культурного наследия вносятся в Реестр так же, как и объекты жилищной инфраструктуры. Поэтому в скором времени можно будет более детально проанализировать первые цифры и просчитать шаги, необходимые для восстановления этого сверхважного для Украины фонда.

Она напомнила – в начале этого года в Верховной Раде была создана специальная межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы разработать изменения в законодательство по охране культурного наследия. Оно должно не просто работать, а быть современным и отвечать тем реалиям, в которых сегодня живет Украина», – пояснила Шуляк.

Она также отметила, что в Украине на финальной стадии сейчас разработка информационно-коммуникационной системы, которая вскоре станет электронным Реестром недвижимых памяток Украины. После того, как систему окончательно представят, облгосадминистрациям нужно будет завершить работу по ее наполнению – внести и сами памятки, и учетные данные по каждой из них, и проверить всю документацию. В настоящее время в Украине их около 140 тыс., а внесено чуть больше 100 тыс.

Реестр недвижимых памяток станет частью экосистемы электронного градостроительного кадастра наряду с реестром административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, реестром градостроительной документации, реестром всех зданий и сооружений на территории Украины и реестром адресов. Кроме того, Реестр недвижимых памяток будет синхронизирован с Единой государственной системой в сфере строительства.

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