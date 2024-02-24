В Воздушных силах предположили, когда истребители F-16 могут появиться в Украине

Вопрос состоит в том, насколько будет готова инфраструктура и все специалисты, которые смогут обслуживать самолеты.

Истребители F-16 могут прибыть в Украину в конце весны – начале лета. Однако все обещанные самолеты сразу не поступят. Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, вопрос состоит в том, насколько будет готова инфраструктура и все специалисты, которые смогут обслуживать самолеты.

«Ведется работа в консультации с нашими партнерами, видели разные заявления – речь идет о конце весны – начале лета. И не сразу все обещанные самолеты будут поступать. Будут поступать по мере того, насколько будут готовы люди применять их в боевых условиях», — отметил спикер ВС.

Игнат отметил, что начавшийся в прошлом году процесс обучения уже доходит до своего логического завершения.

«Как говорил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук – победа на земле куется в небе. Нам нужно завоевать преимущество в воздухе, чтобы потеснить окупантов как с воздуха, так и с земли», – подытожил он.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 будут поставлены в Украину к лету.

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