У Повітряних силах припустили, коли винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні

Питання полягає в тому, наскільки буде готова інфраструктура і всі фахівці, які зможуть обслуговувати літаки.

Винищувачі F-16 можуть прибути до України наприкінці весни – на початку літа. Проте всі обіцяні літаки одразу не надійдуть. Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки буде готова інфраструктура і всі фахівці, які зможуть обслуговувати літаки.

«Ведеться робота в консультації з нашими партнерами, бачили різні заяви – йдеться про кінець весни – початок літа. І не одразу всі обіцяні літаки будуть надходити. Будуть надходити в міру того, наскільки будуть готові люди їх застосовувати в бойових умовах», — зазначив речник ПС.

Ігнат зауважив, що процес навчання, який розпочався минулого року, вже доходить до свого логічного завершення.

«Як казав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук – перемога на землі кується в небі. Нам потрібно завоювати перевагу в повітрі, щоб потіснити окупантів як з повітря, так і з землі», – підсумував він.

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що перші винищувачі F-16 буде поставлено в Україну до літа.

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