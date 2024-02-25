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Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

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Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

  1. Суспільство

Можуть бути проблеми з платіжками: у Нафтогазі нагадали споживачам про важливий нюанс

07:20, 25 лютого 2024
Кожен споживач має оновлювати свої особисті дані.
Можуть бути проблеми з платіжками: у Нафтогазі нагадали споживачам про важливий нюанс
Фото: rbc.ua
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У Нафтогазі розповіли, що потрібно зробити споживачам, аби уникнути проблем з платіжками.

Так, у газопостачальній компанії нагадали про актуалізацію персональних даних.

Кожен споживач має оновлювати свої особисті дані. Наприклад, якщо змінився номер телефону, прізвище або електронна пошта. Це важливо, щоб не було плутанини.

«Змінили прізвище, номер телефону чи електронну пошту? Тепер достатньо зробити три прості кроки, щоб оновити персональні дані на сайті https://gas.ua», – зазначили в Нафтогаз.

Перевірити та ввести актуальну інформацію можна легко та зручно у розділі «Клієнтам» – «Актуалізація даних»:

  • створіть запит
  • надайте необхідні документи
  • підпишіть заяву онлайн

Це допоможе вам отримувати:

  • актуальну інформацію щодо особового рахунку
  • правильні нарахування за спожитий газ
  • швидкий доступ до онлайн-сервісів та передачі показань
  • коректне та своєчасне інформування
  • покращений рівень обслуговування

Важливо: обробка персональних даних проводитиметься з чітким дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».

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