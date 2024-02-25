Можуть бути проблеми з платіжками: у Нафтогазі нагадали споживачам про важливий нюанс

Кожен споживач має оновлювати свої особисті дані.

Фото: rbc.ua

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У Нафтогазі розповіли, що потрібно зробити споживачам, аби уникнути проблем з платіжками.

Так, у газопостачальній компанії нагадали про актуалізацію персональних даних.

Кожен споживач має оновлювати свої особисті дані. Наприклад, якщо змінився номер телефону, прізвище або електронна пошта. Це важливо, щоб не було плутанини.

«Змінили прізвище, номер телефону чи електронну пошту? Тепер достатньо зробити три прості кроки, щоб оновити персональні дані на сайті https://gas.ua», – зазначили в Нафтогаз.

Перевірити та ввести актуальну інформацію можна легко та зручно у розділі «Клієнтам» – «Актуалізація даних»:

створіть запит

надайте необхідні документи

підпишіть заяву онлайн

Це допоможе вам отримувати:

актуальну інформацію щодо особового рахунку

правильні нарахування за спожитий газ

швидкий доступ до онлайн-сервісів та передачі показань

коректне та своєчасне інформування

покращений рівень обслуговування

Важливо: обробка персональних даних проводитиметься з чітким дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».

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