ЗМІ: У збитому російському літаку А-50 був екіпаж із 10 росіян — усі вони загинули

Посади особового складу загиблого екіпажу ще уточнюються.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 лютого в районі Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У збитому А-50 був екіпаж із 10 росіян — усі вони загинули. Про це повідомляє hromadske із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Посади особового складу загиблого екіпажу ще уточнюються.

Напередодні в розвідці розповіли, після збиття А-50 ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

За даними ГУР, останній зліт А50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому «Ахтубінск» та мав виконувати терористичні завдання рф поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ ― Зерноґрад.

Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «Шмєль», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

«Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС рф, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки», — зазначили в ГУР.

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