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  1. В Украине

СМИ: В сбитом российском самолете А-50 находился экипаж из 10 россиян — все они погибли

14:16, 24 февраля 2024
Должности личного состава погибшего экипажа еще уточняются.
СМИ: В сбитом российском самолете А-50 находился экипаж из 10 россиян — все они погибли
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 февраля в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В сбитом А-50 находился экипаж из 10 россиян — все они погибли. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны.

Должности личного состава погибшего экипажа еще уточняются.

Накануне в разведке рассказали, что после сбития А-50 еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.

По данным ГУР, последний взлет А50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома «Ахтубинск» и должен был выполнять террористические задачи рф вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.

Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса «Шмель», оборудованном А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45.

Огневое поражение модернизированного ДРЛВ А-50У также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35.

Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

«Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР и Воздушных сил является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС рф, выполнявших задачи вблизи н.п. Миллерово ― часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки», — отметили в ГУР.

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