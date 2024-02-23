Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив збиття російського літака А-50

Як раніше ми писали, 23 лютого в районі Азовського моря було збито російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив збиття літака А-50.
«Баян, ТЬІ гдє?» А-50 із позивним «Баян» долітався!
Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества!
Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!», - заявив він.
Також Олещук подякував Головному управлінню розвідки та «усім, хто забезпечив результат».
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