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«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

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Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

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В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

  1. В Україні

Володимир Зеленський збирається відвідати Вірменію — ЗМІ

20:00, 23 лютого 2024
Президент України Володимир Зеленський може приїхати в Єреван уже в березні, стверджують ЗМІ.
Володимир Зеленський збирається відвідати Вірменію — ЗМІ
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Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Вірменію. Про це повідомило видання Factor TV із посиланням на джерело.

Джерело повідомляє, що дата поїздки ще не підтверджена, але Зеленський може приїхати в Єреван уже в березні. Наразі тривають переговори про терміни.

Повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач, відповідаючи на запитання про наслідки війни в Україні для Південного Кавказу, сказав таке:

«Насправді, зараз можна багато чого сказати, але я поки що нічого не можу сказати. За кілька днів ви самі почуєте новину і знатимете, що станеться. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите за кілька днів. У будь-якому разі наша країна зробить усе для врегулювання і стабілізації регіону», - цитує його видання.

На уточнювальне запитання, чи має він на увазі можливий приїзд Президента України, Лобач відповів: «Можу тільки сказати, що весна принесе у Вірменію багато позитивних подій».

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