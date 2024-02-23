Володимир Зеленський збирається відвідати Вірменію — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може приїхати в Єреван уже в березні, стверджують ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Вірменію. Про це повідомило видання Factor TV із посиланням на джерело.

Джерело повідомляє, що дата поїздки ще не підтверджена, але Зеленський може приїхати в Єреван уже в березні. Наразі тривають переговори про терміни.

Повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач, відповідаючи на запитання про наслідки війни в Україні для Південного Кавказу, сказав таке:

«Насправді, зараз можна багато чого сказати, але я поки що нічого не можу сказати. За кілька днів ви самі почуєте новину і знатимете, що станеться. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите за кілька днів. У будь-якому разі наша країна зробить усе для врегулювання і стабілізації регіону», - цитує його видання.

На уточнювальне запитання, чи має він на увазі можливий приїзд Президента України, Лобач відповів: «Можу тільки сказати, що весна принесе у Вірменію багато позитивних подій».

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