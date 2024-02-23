Владимир Зеленский собирается посетить Армению — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Ереван уже в марте, утверждают СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению. Об этом сообщило издание Factor TV со ссылкой на источник.

Источник сообщает, что дата поездки еще не подтверждена, но Зеленский может приехать в Ереван уже в марте. В настоящее время ведутся переговоры о сроках.

Поверенный по делам Украины в Армении Валерий Лобач, отвечая на вопрос о последствиях войны в Украине для Южного Кавказа, сказал:

«На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона», - цитирует его издание.

На уточняющий вопрос, подразумевает ли он возможный приезд Президента Украины, Лобач ответил: «Могу только сказать, что весна принесет в Армению много положительных событий».

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