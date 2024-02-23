Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил сбитие российского самолета А-50

«А-50 с позывным «Баян" долетался», - заявил Николай Олещук.

Как ранее мы писали, 23 февраля в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил сбитие самолета А-50.

«Баян, ТИ где?» А-50 с позывным «Баян» долетался!

Поздравляю окупантов «С Днем защитника отечества!

Праздновать нужно дома и так, чтобы Баян не порвать!», - заявил он.

Также Олещук поблагодарил Главное управление разведки и «всех, кто обеспечил результат».

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