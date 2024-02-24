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Поляки временно прекратили блокировку одного из пунктов пропуска: подробности

13:53, 24 февраля 2024
Польские протестующие временно остановили блокировку пункта пропуска «Зосин-Устилуг» в связи с годовщиной начала войны в Украине.
Поляки временно прекратили блокировку одного из пунктов пропуска: подробности
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В ночь на субботу, 24 февраля, польские протестующие временно прекратили блокировку пункта пропуска «Устилуг-Зосин», граничащего с Волынской областью. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

«С 03.00 24 февраля польские протестующие временно остановили блокировку пункт пропуска «Зосин-Устилуг» в связи с годовщиной начала войны в Украине», - говорится в сообщении.

В течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых автомобилей в этом пункте пересечения осуществляется установленным порядком на въезд и выезд. В то же время возле остальной КПП с польской стороны на украинско-польской границе протестующие продолжают ограничение движения грузовиков.

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