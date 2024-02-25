Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В НАДС рассказали, как судам решить проблему с разным размером должностных окладов секретарей судебного заседания

Проблему должны решить руководители аппаратов судов по согласованию с НАДС, но НАДС еще потребуется обоснование.

Кабмин внес изменения в Схему должностных окладов работников патронатных служб в системе правосудия

Схема дополнена должностью помощника члена Высшего совета правосудия.

Следователи и прокуроры больше не смогут ограничивать своими постановлениями доступ к судебным решениям

Высший совет правосудия проиграл спор в Верховном Суде и внес изменения в Порядок ведения государственного реестра судебных решений.

Превышение скорости будут фиксироваться по новым правилам, а водителей будут наказывать за то, что не меняют шины – проект изменений в КУоАП

Ответственность для водителей будет следовать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

  1. В Украине

Что следует знать о финансовой отчетности, которую представляют юрлица и представительства иностранных хозсубъектов

10:30, 25 февраля 2024
По каким идентификаторам е-форм представляют финансовую отчетность все юридические лица и представительства иностранных хозсубъектов.
Что следует знать о финансовой отчетности, которую представляют юрлица и представительства иностранных хозсубъектов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба по работе с крупными налогоплательщиками разъяснила, что необходимо знать о финансовой отчетности, которую представляют все юридические лица и представительства иностранных субъектов хозяйствования.

Так, в такую отчетность входят:

  • Баланс (форма №1), идентификатор формы – S0I00114, J0900108;
  • Отчет о финансовом результате (ф. №2), идентификатор – S0100214, J0900207;
  • Финансовая отчетность малого предпринимательства (ф. 1м, 2м), идентификатор S0110013, J0901107;
  • Финансовая отчетность микропредприятий (ф. №1мс, №2мс), идентификатор-S0111006, J0901205;
  • Отчет о движении денежных средств (по прямому методу, ф №3), идентификатор – S0100310, J0900904;
  • Отчет о движении денежных средств (по косвенному методу, ф №3-н), идентификатор-S0103354, J0901602;
  • Отчет о собственном капитале (ф. № 4), идентификатор – S0104009, J0901005;
  • Примечания к годовой финансовой отчетности (ф. № 5), идентификатор – S0105008, J0901301;
  • Приложение к примечаниям к годовой финансовой отчетности "Информация по сегментам" (ф. №6), идентификатор – S0106006.

Формы финансовой отчетности не претерпели изменений и представляются в срок, предусмотренный для представления декларации по налогу на прибыль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Дніпров
    Олексій Дніпров
    Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду