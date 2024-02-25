Что следует знать о финансовой отчетности, которую представляют юрлица и представительства иностранных хозсубъектов

По каким идентификаторам е-форм представляют финансовую отчетность все юридические лица и представительства иностранных хозсубъектов.

Государственная налоговая служба по работе с крупными налогоплательщиками разъяснила, что необходимо знать о финансовой отчетности, которую представляют все юридические лица и представительства иностранных субъектов хозяйствования.

Так, в такую отчетность входят:

Баланс (форма №1), идентификатор формы – S0I00114, J0900108;

Отчет о финансовом результате (ф. №2), идентификатор – S0100214, J0900207;

Финансовая отчетность малого предпринимательства (ф. 1м, 2м), идентификатор S0110013, J0901107;

Финансовая отчетность микропредприятий (ф. №1мс, №2мс), идентификатор-S0111006, J0901205;

Отчет о движении денежных средств (по прямому методу, ф №3), идентификатор – S0100310, J0900904;

Отчет о движении денежных средств (по косвенному методу, ф №3-н), идентификатор-S0103354, J0901602;

Отчет о собственном капитале (ф. № 4), идентификатор – S0104009, J0901005;

Примечания к годовой финансовой отчетности (ф. № 5), идентификатор – S0105008, J0901301;

Приложение к примечаниям к годовой финансовой отчетности "Информация по сегментам" (ф. №6), идентификатор – S0106006.

Формы финансовой отчетности не претерпели изменений и представляются в срок, предусмотренный для представления декларации по налогу на прибыль.

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