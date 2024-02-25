Що слід знати про фінансову звітність, яку подають юрособи та представництва іноземних госпсуб’єктів

За якими ідентифікаторами е-форм подають фінансову звітність усі юридичні особи та представництва іноземних госпсуб’єктів.

Державна податкова служба по роботі з великими платниками податків роз’яснила, що необхідно знати про фінансову звітність, яку подають усі юридичні особи та представництва іноземних суб’єктів господарювання.

Так, до такої звітності входять:

Баланс (форма №1), ідентифікатор форми - S0I00114, J0900108;

Звіт про фінансовий результат (ф. №2), ідентифікатор - S0100214, J0900207;

Фінансова звітність малого підприємництва (ф. 1м, 2м), ідентифікатор-S0110013, J0901107;

Фінансова звітність мікропідприємств (ф. №1мс, №2мс), ідентифікатор-S0111006, J0901205;

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, ф №3), ідентифікатор - S0100310, J0900904;

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, ф №3-н), ідентифікатор-S0103354, J0901602;

Звіт про власний капітал (ф. № 4), ідентифікатор - S0104009, J0901005;

Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), ідентифікатор – S0105008, J0901301;

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6), ідентифікатор - S0106006.

Форми фінансової звітності не зазнали змін і подаються у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

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