Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Переатестувати СБУ, посилити САП, перевірити суддів Верховного Суду, збільшити кількість суддів ВАКС наполовину – що передбачає Матриця реформ

Серед нових рекомендацій, погоджених з донорами – проведення переатестації СБУ та посилення контролю за Службою безпеки.

У НАДС розповіли, як судам вирішити проблему з різним розміром посадових окладів секретарів судового засідання

Проблему мають вирішити керівники апаратів судів за погодженням з НАДС, але НАДС потрібне обґрунтування.

Кабмін вніс зміни до Схеми посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Схему доповнено посадою помічника члена Вищої ради правосуддя.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Перевищення швидкості фіксуватимуть за новими правилами, а водіїв каратимуть за те, що не міняють шини, – проект змін до КУпАП

Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.

  1. В Україні

Що слід знати про фінансову звітність, яку подають юрособи та представництва іноземних госпсуб’єктів

10:30, 25 лютого 2024
За якими ідентифікаторами е-форм подають фінансову звітність усі юридичні особи та представництва іноземних госпсуб’єктів.
Що слід знати про фінансову звітність, яку подають юрособи та представництва іноземних госпсуб’єктів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба по роботі з великими платниками податків роз’яснила, що необхідно знати про фінансову звітність, яку подають усі юридичні особи та представництва іноземних суб’єктів господарювання.

Так, до такої звітності входять:

  • Баланс (форма №1), ідентифікатор форми - S0I00114, J0900108;
  • Звіт про фінансовий результат (ф. №2), ідентифікатор - S0100214, J0900207;
  • Фінансова звітність малого підприємництва (ф. 1м, 2м), ідентифікатор-S0110013, J0901107; 
  • Фінансова звітність мікропідприємств (ф. №1мс, №2мс), ідентифікатор-S0111006, J0901205; 
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, ф №3), ідентифікатор - S0100310, J0900904;
  • Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, ф №3-н), ідентифікатор-S0103354, J0901602; 
  • Звіт про власний капітал (ф. № 4), ідентифікатор - S0104009, J0901005;
  • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), ідентифікатор – S0105008, J0901301;
  • Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6), ідентифікатор - S0106006.

Форми фінансової звітності не зазнали змін і подаються у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Дніпров
    Олексій Дніпров
    Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду