Поляки тимчасово припинили блокування одного з пунктів пропуску: подробиці

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункт пропуску «Зосін-Устилуг» у зв'язку з річницею початку війни в Україні.

В ніч на суботу, 24 лютого, польські протестувальники тимчасово припинили блокування пункту пропуску «Устилуг-Зосин», що межує з Волинською областю. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

«Від 03.00 24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункт пропуску «Зосін-Устилуг» у зв'язку з річницею початку війни в Україні», - йдеться у повідомленні.

Так, впродовж 24 лютого пропуск вантажних та легкових автомобілів у цьому пункті перетину здійснюється встановленим порядком на в'їзд та виїзд. Натомість біля решти КПП з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажівок.

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